PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'tan Ramazan Bayramı mesajı:

“Biz bayramları, hoşgörüyle bezer, huzur iklimi ile taçlandırırız. Biz bayramları birliğimizi ve bütünlüğümüzü kuvvetlendirecek özel günler olarak kabul ederiz. Biz bayramlarda sevgimiz gibi eldekini de paylaşır, milletçe dayanışma ve yardımlaşmanın manevi hazzını tadarız. Biz bizim manevi coğrafyamızda her sene her iki bayramda da taze bir başlangıç yapar, hoşgörü ve karşılıklı muhabbet iklimini doyasıya teneffüs ederiz. Biz bayramlarda kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına yurdun dört bir yanında aynı duygu bütünlüğünde buluşur, aynı manevi havayı teneffüs eder, sevinç, coşku, heyecan kadar varsa sevincimizi gölgeleyen burukluklar onları da paylaşır, sevinç ve kederde ortaklık ederiz. Bizim için bayramların manevi ihtivası, yüklendiği değerler manzumesi maddi ve fiziki ihtivasından daha mühimdir. Bizim için birbirimizi görmekten çok, gönüllerin kucaklaşması önemlidir bayramlarda. Biz bu bayramda mekân ve mesafe engeli tanımayan gönüllerimizle daha sıkı sarılacağız birbirimize. Eş dost, akraba, komşu gönül sıcaklığı, yürek bağı ile aynı mekânda değilse bile aynı iklimde buluşacağız."

Sohbetlerin, ziyaretlerin teknolojinin imkanlarıyla yapılacağını aktaran Konuk, "Tam kapanma nedeniyle bedenlerimizi mesafelerin ayırdığı alışkın olmadığımız bir bayram idrak etsek de bayramlara has duruş, tavır, davranış ve erdemlerimizde bir değişiklik olmayacak. Birçok kardeşimizin salgın nedeniyle yaşadığı zorluklara yine çevremizden başlayarak tek tek hepimiz merhem olacağız, kapıların kapandığı bir bayram da olsa her eve bayram sevincinin ve coşkusunun ulaşmasını sağlayacağız. Nasıl? Dayanışma ve yardımlaşmamızı bu bayramda biraz daha öne çıkararak. Hatta bu bayramda gönüllerimiz gibi elimiz de daha açık olacak ki, bu bayramda bedenen yalnız olan hiçbir kardeşimiz gönül yalnızlığı da çekmesin.” ifadelerini kullandı.

Bu bayramda salgın nedeniyle işini kaybeden, çalışma imkânı bulamayan, işi gücü aksayanların hanelerine de bayram coşkusu ve sevincini ulaştırma yükümlülüklerinin bulunduğunu anlatan Konuk, "Milletimizin bu ay içerisinde gösterdiği asaletin ve yüksek şuurun bir sonucu olarak, her yerde yardımlaşmayı ortak bir tavır olarak tezahür ettirmesi, aynı ezan, aynı kıble, aynı hayır duaları ve aynı değerleri paylaşarak ülkemizin her tarafında ortak bir manevi havayı teneffüs ettirmesi, yardımlaşma ve dayanışma konusunda gösterdiği duyarlılık bizi millet yapan bağların ne kadar güçlü, derin ve kopmaz olduğuna dair inancımızı pekiştirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Konuk, ramazan ayı münasebetiyle yaşanan manevi iklimin bu coğrafyada ilelebet egemen olmasının en büyük temennileri olduğunu, yardımlara ihtiyaç duyacak hiç kimsenin kalmamasını da temenni ettiklerini belirtti.

- “Bu el ve gayret birliği bu toprakların çocuklarının istikbalini aydınlatacak"

Recep Konuk, şunları kaydetti:

"Her bayram bir önceki bayrama göre daha çok köyün, daha çok evin, daha çok üreticinin bayramları bayram gibi geçirmesi için üzerimize düşeni eksiksiz yapmış olmanın gönül rahatlığı ve başarmış olmanın öz güveni ile bayramların daha bir bayram gibi yaşanacağı, yokluk ve yoksulluğun belinin her yıl bir önceki yıla göre daha çok kırıldığı bir Türkiye ve tarım sektörü hedefimize hızla ilerliyor, bizim evlatlarımızın her bayramda bir önceki bayramdan daha çok yüzlerinin gülmesi ve bayramların tadına tat, coşkusuna coşku katmak için çalışıyor, bu toprakların ve bu toprakların çocuklarının yüzünü güldürmek için çalışan herkese dualarımızda ilk sırada yer veriyoruz. Biz biliyor ve temenni ediyoruz ki, bu el ve gayret birliği bu toprakların çocuklarının istikbalini aydınlatacak, bu topraklarda yaşanan her bayrama ayrı bir tat ayrı bir coşku katacaktır.