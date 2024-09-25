Pankreas kanseriyle savaşıyor! Tanyeli operasyon öncesi duygusal anlarını paylaştı

Yıllar önce ailesiyle Avustralya'ya taşınan Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için Türkiye'ye gelerek mide operasyonu geçirmişti. Ameliyattan sonra 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli, yakalandığını tesadüfen öğrendiği pankreas kanseriyle bir süredir mücadele ediyor. Tanyeli, sosyal medya hesabından operasyona girmeden önce paylaşım yaptı.

"BEN HAZIRIM"

Operasyona girerken duygusal anlar yaşayan Tanyeli, "Ben hazırım gidiyorum. Çok teşekkür ederim." dedi.

Ameliyatı için güzel temennilerde bulunan Tanyeli, "Bu minik operasyondan inşallah sağlıklı sıhhatli bir şekilde çıkacağız. Buna inanıyorum çünkü doktorlarımıza çok güveniyorum." ifadelerini kullandı.

"CANIM AYŞEM DUA ET"

Konuşmasını "Canım Ayşem dua et" diyerek tamamlayan ünlü isim duygusal anlar yaşadı.