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Pankreas kanseriyle savaşıyor! Tanyeli operasyon öncesi duygusal anlarını paylaştı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
25.09.2024 22:24
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Bir dönemin en ünlü oryantallerinden biri olan Tanyeli tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. Uzun bir süredir kanserle savaşan ünlü isim zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor. Daha önce 47 kiloya kadar düştüğünü anlatan Tanyeli operasyona girmeden önce dua istedi.

Yıllar önce ailesiyle Avustralya'ya taşınan Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için Türkiye'ye gelerek mide operasyonu geçirmişti. Ameliyattan sonra 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli, yakalandığını tesadüfen öğrendiği pankreas kanseriyle bir süredir mücadele ediyor. Tanyeli, sosyal medya hesabından operasyona girmeden önce paylaşım yaptı.

"BEN HAZIRIM"

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Operasyona girerken duygusal anlar yaşayan Tanyeli, "Ben hazırım gidiyorum. Çok teşekkür ederim." dedi.

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Ameliyatı için güzel temennilerde bulunan Tanyeli, "Bu minik operasyondan inşallah sağlıklı sıhhatli bir şekilde çıkacağız. Buna inanıyorum çünkü doktorlarımıza çok güveniyorum." ifadelerini kullandı.

"CANIM AYŞEM DUA ET"

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Konuşmasını "Canım Ayşem dua et" diyerek tamamlayan ünlü isim duygusal anlar yaşadı.

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Tanyeli
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