PAOK - AEK maçını Fin hakem Mattias Gestranius yönetecek!

Yunanistan Merkez Hakem Komitesi, 23 Eylül Pazar günü Selanik kentinde PAOK ve AEK takımları arasında yapılacak karşılaşmayı Finlandiyalı Mattias Gestranius'un yöneteceğini duyurdu.
Son yıllarda yaşanan güvenlik sorununu çözmek amacıyla alınan bu istisnai kararla Gestranius, yaklaşık yarım asır sonra Yunanistan liginde düdük çalan ilk yabancı hakem olacak.
Yunanistan futbolunda son yıllarda artan şiddet olayları ve şike iddiaları nedeniyle, bu sezon Yunan ligindeki diğer önemli maçlarda da yabancı hakemlere görev verilmesi bekleniyor.
Geçen sezon Selanik'teki PAOK-AEK maçında tartışmalı hakem kararının ardından çıkan olaylarda, PAOK Başkanı Ivan Savvidis sahaya belindeki tabancayla girmiş ve mücadele tatil edilmişti. Yaşananların ardından lige iki haftadan fazla süre ara verilirken, FIFA yetkilileri ise Yunan takımlarının uluslararası müsabakalardan men edilme ihtimalini gündeme taşımıştı. Bunu üzerine Yunanistan Futbol Federasyonu, ülke futbolunda alınan güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurmuştu.
Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!
Şenol Güneş: 70 senedir düşünmemişsin, bir düşün ya
Aykut Kocaman: Geri döneceğim...
Fenerbahçe forması giyen Amanda Cerny Türkiye'ye geldi
Fenerbahçe milli yıldız Kaan Ayhan için resmi teklif yaptı
Wesley Sneijder'den Galatasaray sözleri
Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray Twitter'da gündem oldu
Beşiktaş'ta Negredo'dan sonra Vagner Love da gidiyor
İtalya Serie B'deki maçlara süresiz ara verildi
Taraftar hakeme saldırdı, maç tatil edildi!
Ronaldo'ya Türkiye'den flaş teklif!
Çekya'da Semih Kaya fırtınası
Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum