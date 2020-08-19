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PAOK - Beşiktaş maçına İtalyan hakem

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.08.2020 15:08 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Beşiktaş'ın deplasmanda Yunanistan ekibi PAOK ile oynayacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Doveri yönetecek.

PAOK - Beşiktaş maçına İtalyan hakem

UEFA'dan yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Yunanistan'ın PAOK ekibiyle 25 Ağustos Salı günü Toumba Stadı'nda oynayacağı karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Doveri görev yapacak.

Doveri'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştirecek. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olacak.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hainler rumlara kimi atayacagini iyi biliyolar. ulan uefa sende yalan oldun. işin gücün üç kağıt dalavere masabaşı oyunlarla türkleri avrupa dışına atmaya çalışmak. bizim takımlarımız her sene bu hakem müsvetteleri yüzünden ya maçı eksik tamamladı ya da direkt kaybetti. er meydanında yapamadıklarını futbol dahil her alanda masabası dalaverelerle yapıyolar. insallah besiktas bu rum bozuntularının hakkını hakeminide üstüne koyup verir. hakem demisken collinayı ayrı tutuyorum...
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