PAOK - Beşiktaş maçına İtalyan hakem

UEFA'dan yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Yunanistan'ın PAOK ekibiyle 25 Ağustos Salı günü Toumba Stadı'nda oynayacağı karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Doveri görev yapacak.
Doveri'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştirecek. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olacak.
(AA)
Quaresma, transfer iddialarına flaş bir cevap verdi!
Galatasaraylı eski yıldız, Fenerbahçe ile anlaştı!
Fenerbahçe'de testler negatif
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Dünya devinden Abdülkadir'e rekor teklif!
Falcao, Aslan Park'ı gezdi! İşte o görüntüler...
Verdiği transparan pozuyla görenleri büyüledi...
Eljif Elmas'a yeni sözleşme!
Trabzonspor'dan orta sahaya sambacı
İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları
İlyas Namoğlu, hayatını kaybetti
Dünya devi, koronavirüs nedeniyle 44 milyon avro zararda
Okuyucu Yorumları 1 yorum