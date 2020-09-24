Papiss Cisse Fenerbahçe'den haber bekliyor

Kadrosuna Aston Villa'dan Samatta'yı dahil eden Fenerbahçe, bir forvet daha transfer etmek istiyor.

İkinci golcü transferi için düğmeye basan sarı lacivertliler, Ze Luis ve Mouting ile ilgilenirken; geçtiğimiz sezonu Alanyaspor'da geçiren ve Sörloth'un ardından gol krallığı yarışını 2. sırada tamamlayan Papiss Cisse ise Fenerbahçe'den haber bekliyor.

Şu anda İngiltere'de olan Cisse'ye sarı lacivertli yöneticiler kendilerinden haber beklemesini iletti fakat Senegalli golcüye henüz resmi teklif yapılmadı. 35 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezon Akdeniz temsilcisinde bonuslar ile birlikte 1,5 milyon Euro kazandı.

CİSSE KAÇ GOL ATTI?

Papiss Cisse geçen sezon ligde çıktığı 32 maçta 22 gol kaydederken, toplam 38 maçta 26 gol attı ve 2 asist yaptı. Senegalli forvet Alanyaspor kariyerinde 65 maçta forma giydi ve 42 gol 3 asistlik performans sergiledi.

