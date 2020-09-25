Papiss Cisse Fenerbahçe'yi takip etti! İşte detaylar...

Alanyaspor'un 35 yaşındaki golcüsü Papiss Cisse, Instagram'dan Fenerbahçe'yi takip etti. Samatta'nın yanı sıra Ze Luis, Gameiro gibi isimleri de gündeminde tutan Fenerbahçe'nin Papiss Cisse'yi de Erol Bulut'un isteğiyle listede tuttuğu biliniyor.Senegalli golcünün ismi Beşiktaş ile de anılmış, Cisse o dönem Beşiktaş'ı da Instagram'da takip etmişti.
Edinilen bilgiye göre Cisse'nin Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağladığı bildirildi. Fenerbahçe'de Ze Luis transferi olumlu sonuçlanmazsa oklar tamamiyle Cisse'ye dönecek ve yıldız golcü ile sözleşme resmen imzalanacak.
Turuncu-yeşilli ekibin Süper Lig tarihindeki en golcü ismi unvanının sahibi olan Cisse, takımının 31. haftada Galatasaray'ı 4-1 yendiği müsabakada iki kez ağları sarsarak o sezonki gol sayısını 22'ye yükseltip gol kralı ünvanına sahip olmuştu.
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