'Para aklıyor' iddialarıyla gündemde olan Dilan Polat'a Selin Ciğerci'den destek! "Yapmayın günah..."

Fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat sosyal medyanın gündeminde. Çiftin kara para akladığı iddiaları olay oldu. Dilan Polat Armağan Çağlayan'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu para nereden geliyor; 130 şubem var, bir ayda 1 milyon adet ürün satıyorum. İnsanlar şunu söylüyor; diyorlar ki bu para bir anda nasıl geldi bunlar bir yerden para aklıyorlar. Bilmiyorum ama biri bir yerden parayı farklı işletse, çalsa çırpsa bu insanlar 1 ay, 2 ay, 3 ay içinde bir anda patlamıyor mu? Biz 6 yıldır kan revan, alın teri bu merdivenleri tek tek çıktık."

"VERGİ KAÇAKÇISI DEDİLER..."

Dilan Polat'a en büyük destek ise kendi gibi kozmetik işinde olan ve zaman zaman kazancıyla gündeme gelen Selin Ciğerci'den geldi. Ciğerci açıklamasında "Dilan'ın paylaşımlarını görüyorum üzülüyorum, yapmayın günah. Yıllar önce bana vergi kaçakçısı dediler vergi rekortmeni oldum, naylon fatura dediler... İnsanlar işini yapıyor sadece biz kazanmıyoruz çalışanı var edeni var" dedi.

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