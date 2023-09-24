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  4. Kara para akladıklarına dair iddialar sosyal medyada gündem oldu! Dilan Polat'tan Armağan Çağlayan'a açıklama

Kara para akladıklarına dair iddialar sosyal medyada gündem oldu! Dilan Polat'tan Armağan Çağlayan'a açıklama

24.09.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan Polat ve eşi Engin Polat son dönemde harcadıkları paralarla ve lüks yaşantılarıyla gündemde. Polat ailesi para konusunda sık sık açıklama yapınca çeşitli iddialar da gündeme geldi. Engin Polat'ın kara para akladığına dair iddialar gündemdeyken Dilan Polat'ın Armağan Çağlayan'a açıklaması dikkat çekti.

Fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat lüks yaşantılarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak Polat "Bazen bir AVM’de günlük 750 bin TL harcıyorum" deyince olay olmuştu.

Kazançlarına dair sık sık sosyal medyada konuşulan Polat ailesi hakkında şimdi de kara para aklama iddiası bulunuyor. Sosyal medyada TT olan Engin Polat konuşulurken Dilan Polat Armağan Çağlayan'a konuk oldu.

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"SONRADAN GÖRME DEĞİLİM"

Dilan Polat "Yadırgaladıkları hayatı ben küçüklükten beri yaşıyordum. Babamın petrol ofisi vardı, sonradan görme değilim. Anne tarafı da Türkiye'nin zengin iş adamlarından insanlar var. Benim annem rahmetli olmadan önce evde 3 kadın çalışıyordu. Bir gecede babam annemi öldürdü ve her şey değişti" dedi.

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PARANIN KAYNAĞI NEREDEN GELİYOR?

Dilan Polat nasıl zenginleştiğini de "İnsanlar paranın kazanılabilecek olduğuna inanamıyor ben de buna inanamıyorum. İnsanlar çalışarak kazanabiliyor. Ben çok varlıklı bir aileden gelip zengin bir insanla evlenmedim, çok küçüktük. Eşime dayım çok güzel iş imkanı tanıdı, büyük projeleri eşime sundu. Böyle böyle para kazandık biriktirdik. Doğum fotoğrafçılığından çok paralar kazandık, sektörü bıraktım. Güzellik merkezi açtım, çok inandım ama... Biz hep zeki güzel adımlar attık, içindeki cihazları kendimiz ürettik, sattık" sözleriyle anlattı.

PARA AKLAMA YANITI

Fenomen Dilan Polat ayrıca kara para aklama konusundaki iddialara dair de şunları söyledi:

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"Bu para nereden geliyor; 130 şubem var, bir ayda 1 milyon adet ürün satıyorum. İnsanlar şunu söylüyor; diyorlar ki bu para bir anda nasıl geldi bunlar bir yerden para aklıyorlar. Bilmiyorum ama biri bir yerden parayı farklı işletse, çalsa çırpsa bu insanlar 1 ay, 2 ay, 3 ay içinde bir anda patlamıyor mu? Biz 6 yıldır kan revan, alın teri bu merdivenleri tek tek çıktık."

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Dilan Polat engin polat sosyal medya Armağan Çağlayan

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