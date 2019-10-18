Para biriktirmek için bu 9 alışkanlığı acilen bırakın!

Tasarruf etmek ve para biriktirmek çoğu kişi için çok zor. Gelirlerimizi çoğunlukla zaruri ihtiyaçlarımıza ve kendimiz için “zaruri” gördüğümüz diğer şeylere harcıyoruz. Ancak para harcadığımız alışkanlıklar maalesef zaman zaman bizi zor duruma sokabiliyor. Oysa günlük alışkanlıklarımızdan bazılarını bırakabilir ve kolayca tasarruf edebiliriz. Tasarruf etmek isteyenlerin acilen bırakması gereken 9 alışkanlığı listeledik. 1. Üşendiğiniz için dışarda yediğiniz yemek yemek Şüphesiz hemen hemen hepimizin en çok para harcamasına neden olan şeylerden bir dışarda yemek yemek. Bu sosyalleşmek ve iyi vakit geçirmek için keyifli bir aktivite olsa da maalesef bütçemizi en çok sarsan şeylerden biri. Dışarda yemek yemeyi minimuma indirerek ya da tamamen bırakarak ciddi anlamda tasarruf edebilirsiniz. Bunun yanı sıra öğle yemeklerinizi de evde hazırlayıp iş yerinize götürebilirsiniz. 2. Vakit bulup faydalanamadığınız online abonelikler Teknoloji çağında hepimiz zorunlu ya da keyfi olarak belirli abonelikler edindik ve bunlara belirli bir ücret ödemek durumundayız. Spotify’dan Netflix’e kadar birçok servis ücretli olarak kullanılabiliyor. Biz de hem gündemden geri kalmamak hem de biraz da olsun kendimize vakit ayırmak için bu tip servislere abone oluyoruz. Ancak evde çok fazla zaman geçiren biri değilseniz bu aboneliklere boşuna para ödememenizde fayda var. İnternet üzerinden de bir şeyler izleyip dinleyebilirsiniz.

3. “Belki çıkar” umuduyla oynadığınız şans oyunları Şans oyunları da en çok harcama yapılan şeyler arasında geliyor. Milli piyango biletleri, loto, iddia kuponları.. Özellikle gençlerin parasını harcadığı şeyler. Evet, arada bir denemek isteyebilirsiniz. Büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmayacağınızı merak edersiniz. Ancak bu ihtimal biraz düşük olduğu için bilete ya da kupona verdiğiniz para da boşuna gitmiş olur. 4. Gereğinden çok harcadığınız lüks tatiller Birçok kişi tatillere çok para harcar. Her şeyin en iyisi olmasını ister ve bu nedenle lüks harcamalar yapar. Ancak çok daha uygun fiyata da konforlu bir tatil yapılabilir. Bunun için bazı küçük noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Her şeyden önce, bulduğunuz ilk oteli asla ayırmayın. Bunun yerine, daha iyi fiyatlı olanları arayın. Ayrıca, planladığınız seyahatle ilgili indirimlerden ve uçuş firmaların kampanyalarından en iyi şekilde yararlanın, daha az popüler tatil yerlerini ziyaret edin, Airbnb’de veya sırt çantasıyla seyahat eden bir hostelde kalın ve daha fazlasını yapın. 5. İhtiyacınız olmadığı halde satın aldığınız şeyler İndirimlerde alışveriş yapmak her ne kadar makul bir davranış gibi gözükse de aslında çoğumuz, ihtiyacımız olanın dışında ürünler alıyoruz. Yalnızca indirimde olduğu için ihtiyacınız olmayan bir şeyi satın almanız ise aslında gereksiz yere para harcamanıza neden oluyor. indirim zamanlarını takip edin, ancak ihtiyacınız olan bir şeyi almamaya özen gösterin.