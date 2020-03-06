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Paraguay'da gözaltına alınan Ronaldinho tutuklanmayacak

FUTBOL HABERLERİ  | 06.03.2020 17:23 | Son Güncelleme

Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da gözaltına alınan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldinho ve kardeşi, tutuklanmayacak. Savcı Federico Delfino, "Hakim, uygun gördüğü alternatif bir ceza verecek ve onlar da bunu kabul edecek" dedi.

Paraguay'da gözaltına alınan Ronaldinho tutuklanmayacak

Konu hakkında açıklamalarda bulunan savcı Federico Delfino, Ronaldinho ve kardeşi Assis'in sahte evrakla ülkeye giriş yaptığını kabul etmesine rağmen bu eylemi kasıtsız olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Taraflar arasında anlaşma sağlandığını belirten Delfino, "Ronaldinho ve kardeşi Assis, bu eylemi kasıtsız gerçekleştirmeleri nedeniyle tutuklanmayacak. Hakim, uygun gördüğü alternatif bir ceza verecek ve onlar da bunu kabul edecek" ifadelerini kullandı.

RONALDINHO VE ABİSİNİN PARA CEZASINA ÇARPTIRILMALARI BEKLENİYOR

Ronaldinho ve kardeşinin, bir hayır kurumuna verilmek üzere para cezasına çarptırılması bekleniyor. Paraguay'ın başkenti Asuncion'da bir yardım etkinliğine katılmak amacıyla ülkeye giriş yapan Ronaldinho ve kardeşi Assis, kaldıkları otelde yapılan kimlik kontrolünde sahte pasaport kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

BREZİLYA'DAKİ 57 MÜLKÜNE HACİZ KONMUŞTU

FIFA tarafından kariyerinde iki kez yılın futbolcusu seçilen Ronaldinho'nun, biriken borçları ve cezaları nedeniyle geçen yıl Brezilya'daki 57 mülküne haciz konulurken, Brezilya ve İspanya pasaportlarına da el konulduğu iddia edilmişti.

RONALDINHO'NUN KARİYERİ

Dünyanın en yetenekli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Ronaldinho, 2015 yılında nokta koyduğu futbol kariyerinde Paris Saint-Germain, Milan ve Barcelona gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymişti.

(AA)

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