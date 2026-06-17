Paraguay maçı öncesi basın toplantısında isyan! "Bir insanın saçına, bıyığına laf etmek çok başka bir boyut"

A Milli Futbol Takımı, Paraguay ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçının hazırlıklarını ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Mesa şehrinde sürdürüyor. Milli futbolcu Samet Akaydin da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İLK MAÇ BÖYLE BİR SKOR BEKLEMİYORDUK"

Mutsuz olduklarını dile getirerek sözlerine başlayan Akaydin, "İlk maç böyle bir skor beklemiyorduk. Kimse beklemiyordu, biz de beklemiyorduk. İyi hazırlandık da maça. Bizi buralara kadar getiren birlik ve beraberliğimiz, çok iyi çalışmamız olmuştu. Bu hiçbir şekilde bozulmayacak. Tek maç oynadık, önümüzde iki maç var. Ülkemiz bizden çok şey bekliyor, bunun farkındayız. Paraguay maçında ülkemizi en iyi şekilde temsil edip maçı kazanarak telafi edeceğiz. Bu bizi yıldırmadı. İlk maçlarda beklenmedik skorlar oluyor. Biz de beklemediğimiz bir skor aldık. Bunu telafi edip gruptan çıkacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"YAZILANLARA ÜZÜLDÜK AMA BUNLAR BİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEK"

Mili futbolcu, takım içindeki ortamla ilgili yazılanlara üzüldüklerini de belirterek, "Bazı şeyler yazılıyor. Kendi aramızda da konuşuyoruz. Gerçekten üzülüyoruz böyle şeylerin yazılmasına. Kendimizi biliyoruz, ortam belli. Böyle şeyler söz konusu bile değil. Bu takım Avrupa Şampiyonası’ndan bu yana beraber oynayan bir takım. Değişen bir takım değil, birbirini çok iyi tanıyan, seven bir takım. Avusturya maçı oynamıştık, hazırlık maçı ve farklı skorla yenildik. Sonra Avrupa Şampiyonası’nda Avusturya’yı nasıl yendiğimizi biliyorsunuz. Bu Avustralya maçının bizi kendimize getireceğini, iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Hep toplantı halindeyiz, konuşuyoruz. Yazılanlara gerçekten üzüldük ama bunlar bizi daha da güçlendirecek. Paraguay maçında bunu en iyi şekilde göstereceğiz" şeklinde konuştu.

"BİR İNSANIN SAÇINA, BIYIĞINA LAF ETMEK ÇOK BAŞKA BİR BOYUT"

Samet Akaydin, eleştirilerin kişiselleştiği zaman farklı bir boyuta geçtiğini ve eleştiri olmaktan çıktığını söyleyerek, "Duyguları çok uçlarda yaşıyoruz ülke olarak. Bir maçın sonucuna göre fikirlerimiz hemen dönüşüyor. Biz eleştirilere her zaman açığız ama bazen eleştirileri karıştırıyoruz. Maçın analizini yapabiliriz ama bir insanın saçına, bıyığına laf etmek çok başka bir boyut; bunlar artık eleştiriden çıkıyor. Bizim tek kızdığımız konu bu. Eleştiri her zaman yapılsın. İnsanlar sanıyor ki biz mutsuz değiliz. Öyle bir şey yok; maçı kaybedince sabaha kadar uyumadık, çok mutsuz olduk. Ama böyle değişik şeyler var; kaptanımıza farklı imalarda bulunuyorlar. Kaptanımızın da morali çok düşüyor. O, bu takım için neler yapıyor... Hakan biraz duygusal bir insan, böyle şeylere takılıyor. Takılması da çok normal çünkü çok saçma şeyler yazılıyor. Korkudan bir şey yapmaya çekiniyoruz. Dışarıda basın olduğu zaman, yanlış bir şey yaparız korkusuyla antrenmanlarda sadece duruyoruz. Maçı kazanırsak ’büyük ihtimalle şampiyon olacak’ yazacaklar. O yüzden kaybettiğimizdeki eleştiriler bizi düşürmüyor, kazandığımızdaki övgüler de burnumuzu yükseltmiyor" diye konuştu.