Param, sektöründeki en önemli yatırımlardan birini aldı

İSTANBUL (AA) - Param Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Emin Can Yılmaz, "Büyümesindeki her bir kilometre taşına büyük emek verdiğimiz Param, uluslararası yatırım kuruluşlarının ortak olduğu bir şirket oldu." dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), CEECAT Capital, Alpha Associates ve Revo Capital’ın katıldığı ilk turda 200 milyon doların üstünde değerleme ile Param finansal teknoloji sektörünün en önemli yatırımlarından birini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, "Yaratıcıyız, hızlıyız, çok çalışkanız, asla pes etmeyiz, bize katılan ortaklarımızla birlikte çok daha güçlüyüz ve ilk hedefimiz Avrupa." ifadelerini kullandı.

Param’ın ilk turda aldığı uluslararası yatırım başarısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Küçük bir ekip ile çıktığımız yolda bugün 600 kişilik bir aileyiz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve memnuniyetlerini en ön planda tutarak finansal ihtiyaçlara çözümler yarattık. Bu çözümleri ürünleştirdik ve başarılarını müşteri memnuniyetine bağladık.

Param için müşteri memnuniyeti takıntıdır ve her şeyin üstündedir. Fintech sektöründeki ilkleri hayata geçirirken, ilk olmanın getirdiği zorluklar karşısında asla pes etmeden, ekip arkadaşlarımızla birlikte insan üstü bir çalışma ile bugünlere geldik." açıklamasında bulundu.

- "Param, uluslararası yatırım kuruluşlarının ortak olduğu bir şirket"

Param'ın büyümesindeki her bir kilometre taşına büyük emek verdiklerinin aktaran Yılmaz, Param'ın uluslararası yatırım kuruluşlarının ortak olduğu bir şirket olduğunu vurguladı. Yılmaz, şunları aktardı:

Londra Merkezli Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD, Luxemburg merkezli CEECAT Capital, Zürih merkezli Alpha Associates ve Amsterdam merkezli Revo’nun da katılımı ile ilk serimizi tamamlamış olduk. İnanılmaz gurur ve onur duyuyoruz. Her bir çalışma arkadaşıma bugüne kadarki emekleri için tek tek teşekkür ediyorum, bu birlikte başarılacak bir hayaldi ve hep beraber başardık.

Değer yarattık, müşterilerimizi mutlu ettik, büyüdük. Şirketimiz, kurulduğu günden bu yana her şirketin doğal ihtiyacı olan karlı bir operasyon ile sermayesini güçlendirerek, sağlam zeminlere basarak büyüdü. Teknoloji geliştirdiğimiz gibi finansal modeller geliştirdik, güçlü ve sürdürülebilir büyümeyi bu güçlü kaslarımız ile sağladık.

Takvimleri hızlandırdık, yılları aylara, ayları haftalara, haftaları günlere sıkıştırdık. Geldiğimiz noktada yabancı yatırımcılarımızın bize olan güvenleri sonucu sektörün aldığı en büyük sermaye girişi ile bugüne kadar yaptıklarımızın daha iyisini yapacağımıza eminiz. Yatırımcılarımıza yanımızda oldukları, bize güvendikleri, hayallerimize bizimle birlikte yürümek istedikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra bir hedefimiz daha var: yatırımcılarımızın en iyi yatırımı olmak."

Yılmaz, bilgi, birikim, yetenek ve çalışkanlıklarını Avrupa’ya transfer edeceklerine değinerek, "Bu bizim için yeni bir hedef değil, iki yıl önce Param UK ile bir başlangıç gerçekleştirdik. Param UK, FCA’den lisansını almış, ürünü hazır olan ve kısa bir süre içinde pazara giriş yapacak olan ilk yurt dışı kuruluşumuz oldu.

Bu günlerde ise Param EU için hazırlıklara başladık. Bu yıl bizi Avrupa'da görmeye başlayacaksınız. 2023 ise Avrupa'da büyüme yılımız olacak, bütün bunların yanında Türkiye'nin en büyük Fintech’i olmayı asla bırakmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

EBRD Özel Sermaye Eş Başkanı İlker Yöney ise, "Emin ve Param grubunu ödemelerde ve Fintech'te yenilikçi çözümlerin dağıtımını hızlandırma konusunda desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Dijital geçiş, EBRD için en önemli öncelikler arasındadır ve Param gibi şirketlerin tam potansiyellerine ulaşmalarına ve müşterilerine yüksek kaliteli hizmetler sunmalarına yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz.

Teknolojinin gücüyle işletmelerin kapsayıcılığı, entegrasyonu ve esnekliği destekleyebileceğine inanıyoruz. EBRD finansmanının, bilgi birikiminin ve yerel mevcudiyetinin Param Grubu’nun stratejik hedeflerine ulaşmasına ve hem Türkiye'de hem de daha geniş bir bölgede daha fazla genişlemesine yardımcı olacağından eminiz." ifadelerine yer verdi.

Açıklamaya göre, Türkiye'de önemli bir yatırımcı olan EBRD, 2009'dan bu yana, ülke ekonomisinin çeşitli sektörlerine 373 proje aracılığıyla 16 milyar Euro’dan fazla yatırım yaptı. EBRD'nin Türkiye'deki 7 milyar avroyu aşan portföyü, bankanın yatırım yaptığı 38 ekonomi arasında en büyüğü olarak öne çıkıyor.

- "Param’ın hizmetlerinin Avrupa’ya ihracatını hedefliyoruz"

CEECAT Capital yetkilisi Anthony Stalker da sektörün öncü ve inovatif şirketi TURK Elektronik Para AŞ’nin (Param) bölgesel lider olma yolculuğunda yanlarında olmaktan memnuniyet duyduklarını aktardı. Stalker, "Param takımı 7/24 tutku ile hizmet verdiği müşterilerinin başarısı için çalışıyor. CEECAT Capital olarak bölgeye 2005 yılından bu yana yatırım yapıyoruz. Yatırım temalarımızın en önemlilerinden biri, sektöründe lider olma potansiyeline sahip şirketlere yatırım yaparak yurtdışı pazarlara taşımak.

Param ekibinin mükemmeliyetçi duruşu ile bu hedefi gerçekleştireceğine inanıyoruz. Emin ve Param’ın güçlü çekirdek yönetim ile çalışıp Param’ın Türkiye’de ve yeni ortaklıklar ile bölgede büyümesini ivmelendirmeyi ve Param’ın hizmetlerinin Avrupa’ya ihracatını hedefliyoruz." açıklamasına yer verdi.

- Son 12 ayda 36 milyar TL'lik işlem

Açıklamada yer alan bilgilere göre, Türkiye’nin ilk elektronik para kuruluşu TURK Elektronik Para AŞ, Param markası ile hesap, cüzdan, ön ödemeli kart, sanal POS, fiziki POS yurt içi ve yurt dışı para transferi ürünleri ile kurumsal ve bireysel müşterilerine finansal hizmetler sunuyor.

Tamamı yerli sermayeli ve alanlarında uzman kadrosu ile kurulduğu günden bu yana ilklerin Fintech’i olan Param, Mastercard, VISA, Troy ve Discover kart şemalarının tümüne sahip tek elektronik para kuruluşu, Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) ilk banka dışı üyesi, Banka ve Kredi Kartları kanunu kapsamında lisans alan ilk banka dışı kuruluşu oldu.

Param, 600’ün üstünde çalışanı ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Sektörlerin kendilerine özgü ihtiyaçlarına 138 farklı ortak markalı kart programı ile özel finansal çözümler sunan Param, son 12 ayda 5.4 milyon kart kullanıcısı, 90 bin üye işyeri, 12 bin avantajlı alışveriş noktası ile 36 milyar TL’lik işlem gerçekleştirdi.

2021 yılında, Türkiye’nin en büyük tahsilat sistemi ve açık bankacılık şirketi Eçözüm Bilgi Teknolojileri A.Ş’nin çoğunluk hissesini alan, takdir ve ödüllendirme sistemi şirketi Momento Reklam ve Pazarlama Tic. A.Ş.’ye yatırım yapan Param, yatırımları ile ürün ve hizmetlerine güç katmaya devam ediyor.

Türkiye’nin fintech alanındaki en iyi alt yapılarından birine sahip olan Param, tüm geliştirmelerini Ankara ve İstanbul’daki teknoloji ve inovasyon merkezlerinde gerçekleştiriyor.

Çalışanlarının yüzde 60'ı kadın olan Param’ın üst yönetiminin yüzde 63’ü kadın yöneticilerden oluşuyor. Param, ilk yatırım turunun ardından Türkiye’deki büyümesini devam ettirirken bir yandan da sunduğu kaliteli ürün ve hizmetleri global ölçeğe taşımayı hedefliyor.

