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  4. Paranız cebinizde kalacak! Yemeklik yağı tekrar tekrar kullanmanın pratik yolu

Paranız cebinizde kalacak! Yemeklik yağı tekrar tekrar kullanmanın pratik yolu

09.09.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemeklik yağ her evde bulunan temel gıda malzemesidir. Düzenli olarak yemek yapıyorsanız, yemeklik yağı veya kızartma yaptıktan sonra kalan yağı muhtemelen döküyorsunuzdur. Ancak yemeklik yağı doğru şekilde atmadığınızda hem evinize hem çevrenize büyük zarar verirsiniz. Yemeklik yağı doğru şekilde atmak çok önemli. Adım adım yemeklik yağı güvenli bir şekilde atmanın yolları.

Paranız cebinizde kalacak! Yemeklik yağı tekrar tekrar kullanmanın pratik yolu

Düzenli olarak yemek yapıyorsanız yemeklik yağı doğru şekilde nasıl atacağınızı bilmelisiniz. En sevdiğimiz yiyecekleri kızartırken günün sonunda genellikle geriye fazla yağ kalır. Sıklıkla en kolay (ve daha hızlı) yolun lavaboya veya tuvalete yağ dökmek olduğunu düşünürken, aslında her şeyi yanlış yapıyorsunuz.

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Yemeklik yağı tuvalete veya lavaboya döküyorsanız yarardan çok zarara neden oluyorsunuz. Yağlar soğuduktan sonra, katı yağ atığı kümeleri oluştururlar. Bu kaçınılmaz olarak boruları tıkayacak ve kanalizasyona zarar verecektir. Dahası, bu yağlar, yerel su yollarını da kirletebilecek zarara neden olabilir. Ayrıca, ihtiyacınız olan son şey pahalı onarımlara veya tesisatçılara çağrılarına para harcamaktır.

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Neyse ki, artık yağı atmak için daha güvenli ve daha tutumlu yollar var. Bu nedenle, yeniden kullanmak veya geri dönüştürmek isteyip istemediğinize göre, yemeklik yağı doğru şekilde nasıl atacağınızı adım adım anlattık.

PİŞİRME YAĞININ SOĞUMASINI BEKLEYİN

İlk olarak, yanık veya ciddi kazaları önlemek için yemeklik yağın tamamen soğumasını bekleyin. Soğuması için birkaç saat bekleyin veya oda sıcaklığına gelene kadar yağı gece boyunca dışarıda bırakın. Ayrıca, güvenlik nedenleriyle, sıcak yağ dolu tencere veya tavaları asla kaldırmayın veya hareket ettirmeyin.

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ATMAK İÇİN TEK KULLANIMLIK KABA DÖKÜN

Kızartma yağı soğuduktan sonra, çöp kutusuna atmadan önce, kapaklı geri dönüştürülemeyen bir kaba aktarın. İdeal kaplar arasında kapaklı strafor, karton süt kartonları, balmumu veya plastikle kaplanmış diğer kâğıt kaplar bulunur. Bu yöntem, soğuk yağı doğrudan çöp kutusuna dökmekten çok daha güvenlidir. Soğuk yağı doğrudan çöp kutusuna dökmek sadece ortalığı kirletmekle kalmaz aynı zamanda sinekleri ve kemirgenleri de çekebilir.

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YEMEKLİK YAĞI YENİDEN KULLANMANIN YÖNTEMİ

İlk olarak, kalan yağdaki parçacıkları veya kırıntıları gidermek için yağı bir kahve filtresinden veya pamuklu muslinden (tülbent) yağı süzün. Ardından, bir huni kullanarak temiz, hava geçirmez bir kaba veya şişeye dökün. Fıstık ezmesi kavanozları veya vidalı kapaklı plastik kaplar da yemeklik yağ depolamak için idealdir. Unutmayın, kızartma kokusu yağa sineceği için fazladan yağı bir veya ikiden fazla kullanmamanız gerekir.

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YEMEKLİK YAĞI ATARKEN ASLA YAPMAMANIZ GEREKENLER

Asla kanalizasyona veya tuvalete dökmeyin, çünkü bu sadece borularınızı tıkamakla kalmaz, aynı zamanda çevreyi kirletir.

Sıcak yağı asla doğrudan çöp kutusuna dökmeyin. Bu sadece bir tehlike olmakla kalmaz, aynı zamanda çöp toplama kamyonları ve katı atık alanlarında sorunlara neden olabilir.

Yağlar organik gıda maddesi ile parçalanamayan yağlar içerdiğinden, asla kompost atıklarına yağ dökmeyin.


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Anahtar Kelimeler:
kızartma yağ
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