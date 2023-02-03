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Parasız eş anlamlısı nedir? Parasız kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

27.01.2023 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemizde oldukça fazla sözcük bulunmaktadır. Bazıları Türkçe kökene sahipken bazıları ise yabancı dillerden çevrilip dilimize girmiştir. Bu sözcükleri öğrendiğimizde kelime dağarcığımızın da genişlemesine katkı sağlarız. Çoğu sözcüğün eş anlamlı (anlamdaş) karşılığı varken bazılarının olmayabilmektedir. Yazım ve okunuş biçimleri farklı, mana yönünden benzer olan kelimeler eş anlamlı olarak ifade edilir. Peki, parasız kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Parasız eş anlamlısı nedir? Parasız kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Parasız sözcüğü günlük yaşantımızda çok sık karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Cümle içerisinde çoğunlukla sıfat veya zarf görevinde kullanılır. Bu sözcük aynı zamanda anlamdaş karşılığı bulunan kelimeler arasındadır. Parasızın eş anlamlısı olan birçok sözcük vardır. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin manaları şu şekildedir:

  • (Sıfat) Parası olmayan
  • (Sıfat) Yoksul
  • (Sıfat) Para verilmeden elde edilen
  • (Zarf) Para verilmeksizin, bedavadan

Ayrıca parasız sözcüğünün içerisinde geçtiği “beş parasız, parasız pulsuz, on parasız, parasız yatılı” gibi birleşik kelimeler de dilimizde sıklıkla kullanılmaktadır.

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Parasız kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Parasız sözcüğünü günlük konuşma dilinde çoğunlukla maddi durum için kullanmaktayız. Parasız sözcüğü dilimize Farsçadan giren "para" kelimesine Türkçe "+sIz" ekinin eklenmesiyle Türkçeleştirilmiş bir kelimedir. Maddiyat dışında para verilmeden alınan şeyler için de bu sözcük kullanılmaktadır. Parasız kelimesi eş anlamlısı birden fazla olan sözcüklerden biridir. Bu bağlamda parasız eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Bedava
  • Yoksul
  • Züğürt

Yukarıda yer alan tüm sözcükler parasızın eş anlamlısı olan ve parasızla aynı anlamları taşıyan kelimelerdir. Bu yüzden bu sözcükler parasız sözcüğü yerine rahatlıkla kullanılabilir. İki sözcüğün birbirinin eş anlamlısı olabilmesi için aynı anlama gelmesi gerekir.

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Parasızın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamdaş sözcükler cümle içerisinde birbirleri ile yer değiştirdikleri zaman cümlede herhangi bir anlam bozukluğuna sebep olmazlar. Parasız sözcüğünün yerine geçen kelimeler için de aynı durum geçerlidir. Parasız kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler vermemiz gerekirse:

  • Hayatımda ilk kez kendimi bu kadar yoksul ve çaresiz hissediyorum.
  • Bu yaz sahildeki halk plajlarına giriş bedava olacakmış.
  • Daha ay bitmeden o kadar çok borç ödedim ki sonunda züğürt kaldım.
  • Toplum sorunları arasında en büyüğü yoksulluktur.
  • Nerde bir yoksul insan görsem içim cız eder.
  • Karşılıksız yapılan yardımları sonradan yüze vuran insanlardan nefret ediyorum.
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