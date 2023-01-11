Zevk eş anlamlısı nedir? Zevk kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zevk kelimesi dilimize Arap dilinden geçmiştir. Arap dilinde "tatma, tat, lezzet, keyif" gibi anlamlara gelen "ẕevḳ" kelimesinden alıntıdır. Türkçede de benzer bir karşılığı vardır. Zaman içerisinde zevk kelimesinin kullanım alanı genişlemiş ve bu sayede de farklı anlamlar kazanmıştır. İsim görevinde kullanılan zevk kelimesi aynı zamanda mecaz anlamda da kullanılabilir. Türk Dil Kurumuna göre zevkin anlamı:

Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu

Güzeli çirkinden ayırt etme yetisi

Tat, lezzet

(mecaz) Eğlence

Zevk kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Zevk kelimesi hoşa giden bir şeyin elde edilmesi sonucunda oluşan hoş duyguyu ifade eden bir kelimedir. Bunun yanı sıra beğeni, lezzet ve eğlence gibi anlamlarda da kullanılır. Zevk kelimesinin farklı anlam karşılıklarının olması zevkin eş anlamlısı olan kelimeleri de çeşitlendirir. Zevk eş anlamlısı olan kelimeler:

Beğeni

Haz

Kâm

Keyif

Lezzet

Sefa

Tabiat

Tat

Zevk kelimesinin birden çok eş anlamı bulunur. Bu kelimeler kullanım alanına göre değişkenlik gösterir. Eş anlamlıları kullanmak cümlenin anlamını, akışını veya cümle gidişatını da bozmaz. Bu nedenle zevk kelimesi yerine çeşitli eş anlamlı kelimeler kullanılabilmektedir.

Zevkin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler yazı ve konuşma dilinde sıklıkla tercih edilir. Cümlenin anlamına göre zevkin eş anlamlısı kelimeler de zevk yerine kullanılabilir. Zevk kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: