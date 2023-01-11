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Zevk eş anlamlısı nedir? Zevk kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

11.01.2023 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilin dingin bir yapıda olmaması ve sürekli başka dillerle etkileşimde olması, kendi içinde gelişmesi ve büyümesi o dilin zenginleştiğini gösterir. Bir dilin kelime bakımından zengin olması o dilde eş anlamlılık durumunun görülmesine zemin oluşturur. Farklı kelimelerin aynı anlamda birleşmesi ve aynı karşılıkları ifade etmesi eş anlamlılıktır. Bu kelimeler anlatım bozukluğu yaratmadan birbiri yerine geçebilirler. Arapçadan alıntı olan zevk sözcüğünün eş anlamı olan kelimeler nelerdir?

Zevk eş anlamlısı nedir? Zevk kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zevk kelimesi dilimize Arap dilinden geçmiştir. Arap dilinde "tatma, tat, lezzet, keyif" gibi anlamlara gelen "ẕevḳ" kelimesinden alıntıdır. Türkçede de benzer bir karşılığı vardır. Zaman içerisinde zevk kelimesinin kullanım alanı genişlemiş ve bu sayede de farklı anlamlar kazanmıştır. İsim görevinde kullanılan zevk kelimesi aynı zamanda mecaz anlamda da kullanılabilir. Türk Dil Kurumuna göre zevkin anlamı:

  • Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu
  • Güzeli çirkinden ayırt etme yetisi
  • Tat, lezzet
  • (mecaz) Eğlence
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Zevk kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Zevk kelimesi hoşa giden bir şeyin elde edilmesi sonucunda oluşan hoş duyguyu ifade eden bir kelimedir. Bunun yanı sıra beğeni, lezzet ve eğlence gibi anlamlarda da kullanılır. Zevk kelimesinin farklı anlam karşılıklarının olması zevkin eş anlamlısı olan kelimeleri de çeşitlendirir. Zevk eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Beğeni
  • Haz
  • Kâm
  • Keyif
  • Lezzet
  • Sefa
  • Tabiat
  • Tat

Zevk kelimesinin birden çok eş anlamı bulunur. Bu kelimeler kullanım alanına göre değişkenlik gösterir. Eş anlamlıları kullanmak cümlenin anlamını, akışını veya cümle gidişatını da bozmaz. Bu nedenle zevk kelimesi yerine çeşitli eş anlamlı kelimeler kullanılabilmektedir.

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Zevkin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler yazı ve konuşma dilinde sıklıkla tercih edilir. Cümlenin anlamına göre zevkin eş anlamlısı kelimeler de zevk yerine kullanılabilir. Zevk kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Büyük bir beğeniyle gösteriyi alkışlamışlardı.
  • Eşini kaybettikten sonra tüm şefkatini, ümidini ve hazzını işine vermişti.
  • Burada olmaktan büyük kâm aldığı belliydi.
  • Her sabah büyük bir keyifle kahvesini içerdi.
  • Her kitabın lezzetini aynı anda almaya çalışırdı.
  • Herkes sadece kendi sefasını düşünüyordu da bu işin cefasını bir biz çektik.
  • Tabiat sahibi bir insan oluşu evindeki tablolardan belliydi.
  • Öğlen yemek yedikten sonra uyunan uykunun tadı gece uykusunda olmaz.
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