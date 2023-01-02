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Zarar eş anlamlısı nedir? Zarar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

02.01.2023 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatta sohbet ederken birden çok kelime kullanılır. Kelime haznenizi geliştirmek ve sohbetinizin akıcı bir hâle gelmesi için eş anlamlı kelimeleri kullanabiliriz. Eş anlamlı kelimeler farklı kelimelerin aynı anlamda kullanılmasıdır. Bu nedenle herhangi bir kelimenin eş anlamlısı cümle içerisinde o kelime yerine kullanabiliriz. Zarar kelimesi de çeşitli eş anlamı bulunan kelimelerden biridir. Peki, zarar kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Zarar eş anlamlısı nedir? Zarar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zarar kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Arapçada "eksilme, sakatlık, kusur" gibi anlamlarda kullanılan "żarar" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde de benzer bir anlamda kullanılan zarar kelimesi Türkçenin eski dönemlerinden beri dilimizdedir. Zarar kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir: "Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç."

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Zarar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yaşanan olumsuz olaylar veya sonuçlardan bahsederken zarar kelimesi kullanılabilir. Zararın eş anlamlısı olan sözcükler de cümlede aynı anlamı sağlar. Bu sayede zarar kelimesinin yer aldığı cümlelerde zarar yerine eş anlamlılarını da kullanabiliriz. Zarar kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Beis
  • Dokunca
  • Hasar
  • Hüsran
  • Mazarrat
  • Muhatara
  • Pert

  • Ziyan

    Zararın eş anlamlısı kelimeler ile çeşitli cümleler kurarak akıcı bir anlatıma sahip olunur. Zarar eş anlamlısı olarak en sık hasar, ziyan ve hüsran kelimeleri kullanılır. Ziyan olarak kullanılan eş anlamı genellikle herhangi bir üründen veya olaydan uğranılan kayıp manasına gelmektedir. Hasar kelimesi ise eşya, mal gibi somut durumlarda kullanılır. Zarar kelimesinin bir diğer anlamdaş kelimesi hüsran olarak bilinir. Hüsran kelimesi ise çıkarılan olumsuz sonuç üzüntü olarak kullanılmaktadır.

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Zararın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Olumsuz bir manada kullanılan kelimelerden biri zarardır. Zarar kelimesinin ikamesi olarak kullanılan çeşitli kelimeler bulunur. Kullanım alanına ve cümleye göre bu kelimeler tercih edilir. Zararın eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Yaptığım tüm yemekler kısa sürede ziyan oldu.
  • Depremden hemen sonra tüm apartmanlar hasar gördüğü için çadırda uyuduk.
  • İflas edip hüsrana uğradığı için kısa sürede işine son verdi.
  • Yaşanan hüsrandan sonra tekrar görüşeceğini düşünmüyorum.
  • Bu sene muhataranın daha az olacağı söylendi.
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