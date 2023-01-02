Zarar eş anlamlısı nedir? Zarar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zarar kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Arapçada "eksilme, sakatlık, kusur" gibi anlamlarda kullanılan "żarar" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde de benzer bir anlamda kullanılan zarar kelimesi Türkçenin eski dönemlerinden beri dilimizdedir. Zarar kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir: "Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç."

Zarar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yaşanan olumsuz olaylar veya sonuçlardan bahsederken zarar kelimesi kullanılabilir. Zararın eş anlamlısı olan sözcükler de cümlede aynı anlamı sağlar. Bu sayede zarar kelimesinin yer aldığı cümlelerde zarar yerine eş anlamlılarını da kullanabiliriz. Zarar kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Beis

Dokunca

Hasar

Hüsran

Mazarrat

Muhatara

Pert

Ziyan Zararın eş anlamlısı kelimeler ile çeşitli cümleler kurarak akıcı bir anlatıma sahip olunur. Zarar eş anlamlısı olarak en sık hasar, ziyan ve hüsran kelimeleri kullanılır. Ziyan olarak kullanılan eş anlamı genellikle herhangi bir üründen veya olaydan uğranılan kayıp manasına gelmektedir. Hasar kelimesi ise eşya, mal gibi somut durumlarda kullanılır. Zarar kelimesinin bir diğer anlamdaş kelimesi hüsran olarak bilinir. Hüsran kelimesi ise çıkarılan olumsuz sonuç üzüntü olarak kullanılmaktadır.

Zararın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Olumsuz bir manada kullanılan kelimelerden biri zarardır. Zarar kelimesinin ikamesi olarak kullanılan çeşitli kelimeler bulunur. Kullanım alanına ve cümleye göre bu kelimeler tercih edilir. Zararın eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: