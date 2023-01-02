Önem eş anlamlısı nedir? Önem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Günlük yaşamda oldukça çok kullanılan kelimelerden biri de önem sözcüğüdür. Değerli bir şeyden bahsederken kullanabildiğimiz önem kelimesini kullanabiliriz. ''Ön'' kelimesinden türetilmiş olan önem kelimesi, bir şeyin nitelik ve nicelik bakımından değerli olduğunu ifade eder. Önem kelimesi aynı zamanda "önem vermek" şeklinde deyim olarak kullanılabilir.

Önem kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Önem kelimesi oldukça zengin bir kullanım alanına sahiptir. Yoğun kullanılan kelimelerden olan önem kelimesinin yerine kullanılabilen eş anlamlı kelimeler de vardır. Önem kelimesinin eş anlamı olan kelimeler, doğru bağlamda ve anlamda kullanılmak kaydıyla önem yerine geçebilir. Önemin eş anlamlısı kelimeler:

Ehemmiyet

Hüküm

Kıymetiharbiye

Porte

Yer

Önem kelimesinin eş anlamı olan bu kelimeler yazılış, köken ve okunuş bakımından farklıdır. Örneğin sadece yer kelimesi Türkçe kökenliyken ehemmiyet, hüküm ve kıymetiharbiye kelimeleri Arapça kökenli; porte kelimesi ise Fransızca kökenli bir kelimedir. Ancak tüm bu kelimeler önemle aynı anlamı taşır.

Önemin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Önem eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler kurmak, kelimelerin kullanım alanlarının ve şekillerinin daha iyi kavranmasını sağlar. Önem kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: