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Önem eş anlamlısı nedir? Önem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

02.01.2023 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemizde bazı kelimelerin birden fazla eş anlamlısı vardır. Örnek kelimesi de birden fazla eş anlamlısı ile bu sözcüklere örnektir. Önem kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler önemden farklı yazılsalar bile önemle aynı anlamı ifade ederler. Bu kelimeler cümle içerisinde önem yerine geçebilir ve bu durum cümlede anlatım bozukluğuna neden olmaz. Peki, Türkçe kökenli olan önem kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Önem eş anlamlısı nedir? Önem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Günlük yaşamda oldukça çok kullanılan kelimelerden biri de önem sözcüğüdür. Değerli bir şeyden bahsederken kullanabildiğimiz önem kelimesini kullanabiliriz. ''Ön'' kelimesinden türetilmiş olan önem kelimesi, bir şeyin nitelik ve nicelik bakımından değerli olduğunu ifade eder. Önem kelimesi aynı zamanda "önem vermek" şeklinde deyim olarak kullanılabilir.

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Önem kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Önem kelimesi oldukça zengin bir kullanım alanına sahiptir. Yoğun kullanılan kelimelerden olan önem kelimesinin yerine kullanılabilen eş anlamlı kelimeler de vardır. Önem kelimesinin eş anlamı olan kelimeler, doğru bağlamda ve anlamda kullanılmak kaydıyla önem yerine geçebilir. Önemin eş anlamlısı kelimeler:

  • Ehemmiyet
  • Hüküm
  • Kıymetiharbiye
  • Porte
  • Yer

Önem kelimesinin eş anlamı olan bu kelimeler yazılış, köken ve okunuş bakımından farklıdır. Örneğin sadece yer kelimesi Türkçe kökenliyken ehemmiyet, hüküm ve kıymetiharbiye kelimeleri Arapça kökenli; porte kelimesi ise Fransızca kökenli bir kelimedir. Ancak tüm bu kelimeler önemle aynı anlamı taşır.

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Önemin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Önem eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler kurmak, kelimelerin kullanım alanlarının ve şekillerinin daha iyi kavranmasını sağlar. Önem kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Bu kadar konuşmanın hiçbir ehemmiyeti yoktu benim gözümde.
  • İşimiz başımızdan aşkınken bu işin ne hükmü var şimdi?
  • Bu mektuptan sonra başkalarının dediklerinin hiçbir kıymetiharbiyesi kalmamıştı.
  • İşin gerekliliklerinden ve emeğindense bu işin portesi bizim için daha büyük, bu yüzden diğer şeyleri düşünmeyin.
  • Yurt savunmasında uçağın yerini tartışmaya gerek görmüyorum, araştırmalar ve çalışmaları geç, bunu bizzat yaşayarak gördük.
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