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  4. Paraşütle sahaya indi, kırmızı kart gördü

Paraşütle sahaya indi, kırmızı kart gördü

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 20.01.2020 16:41 | Son Güncelleme

Bilecik'te, 1308 Osmaneli Belediyespor ile 1299 Bilecikspor arasında oynanan Amatör Lig karşılaşmasında Hakan Kırlı, yamaç paraşütüyle sahaya indi.

Paraşütle sahaya indi, kırmızı kart gördü

Bilecik'te, 1308 Osmaneli Belediyespor ile 1299 Bilecikspor arasında oynanan Amatör Lig karşılaşmasında Hakan Kırlı, yamaç paraşütüyle sahaya indi. Maçın hakemi Kırlı'nın yanına gidip kırmızı kart göstererek sahadan çıkardı. Kırlı, sahaya şov amacıyla indiğini belirterek, “Hava çok güzeldi. Futbol sahasına inip, bir de kırmızı kart görmek çok daha güzeldi” dedi.

Bilecik 1'inci Amatör Ligi'nin 15'nci hafta maçında dün, 1308 Osmaneli Belediyespor ile 1299 Bilecikspor, Osmaneli ilçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı tamamlandığı sırada, taraftarların şaşkın bakışları arasında Hakan Kırlı sahaya yamaç paraşütüyle iniş yaptı. Maçın hakemi, Kırlı'nın yanına giderek kırmızı kartını gösterdi. Kırlı yamaç paraşütünü toplayıp sahadan çıkarken, taraftarlar ise alkışlayarak, sevgi gösterisinde bulundu. Şov amacıyla sahaya iniş yaptığını ifade eden Hakan Kırlı, “Bugün güzel ilçemde uçuşlar yaptık. Hava çok güzeldi. Futbol sahasına inip, bir de kırmızı kart görmek çok daha güzeldi” dedi.

Karşılaşma, 1308 Osmaneli Belediyespor’un 4-0’lık galibiyetiyle tamamlandı.

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