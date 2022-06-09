YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Paravan şirketle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 zanlı yakalandı

Paravan şirketle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 zanlı yakalandı

09.06.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paravan şirketle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, paravan şirket kurup piyasayı yaklaşık 100 milyon lira dolandırdıkları ileri sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte evrak düzenleyerek kurdukları paravan şirketler aracılığıyla yaptıkları alışveriş karşılığında çek ve senet verip piyasayı yaklaşık 100 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Kayseri merkezli, İstanbul, İzmir, Samsun ve Mersin'de çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda, G.K, B.A, A.İ.S, M.A, T.A, N.A, İ.T, R.D. ve M.S.D. yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 120 çek, 20 senet, 23 kaşe ile çok sayıda evrak, doküman ve dijital materyale el konuldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yabancı öğrenciler davet edildikleri evlerde iftar sofrasında aile sıcaklığını yaşıyorYabancı öğrenciler davet edildikleri evlerde iftar sofrasında aile sıcaklığını yaşıyor
Konyaspor'da Avrupa mesaisi erken başladıKonyaspor'da Avrupa mesaisi erken başladı
Halı sahada maçında kalbi duran kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyorHalı sahada maçında kalbi duran kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Haziran Perşembe

İmsak
03:16
Sabah
05:06
Öğle
12:42
İkindi
16:37
Akşam
20:08
Yatsı
21:50
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.