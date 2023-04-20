Parayı kim buldu, kâğıt para ne zaman ortaya çıktı? Parayı ilk olarak hangi uygarlık, ne zaman icat etti?

Antik Çağ uygarlıklarında para icat edilmeden önce çeşitli nesnelerle takas yapıldığı bilinir. Bu nesneler arasında buğday gibi tahıllardan yumurta ve değerli eşyalara varan farklı ögeler vardır. Ancak ilk madeni paranın bulunmasıyla birlikte ticari faaliyetlerde yeni bir dönemin başladığı söylenebilir. Dolayısıyla ilk madeni ve kâğıt paraların hangi uygarlık tarafından ne zaman bulunduğun bilinmesi önem arz eder.

Parayı kim buldu?

Geçmişte ticari faaliyetler gerçekleştirilirken para yerine buğday gibi tahıllar ile kıymetli eşyalar gibi farklı nesnelerin takas yöntemi için kullanılıyordu. Bununla beraber ilk madeni paranın da Antik Çağ uygarlıklarından birinde kullanıldığına rastlanır. Söz edilen dönemde kullanılan madeni paranın, altın ve gümüş gibi maddelerin karışımından elde edildiği bilinir. Yani madeni paranın ilk kullanımı, MÖ 7. yüzyıl gibi eski bir döneme uzanır.

İlk madeni paranın MÖ 7. yüzyılda üretilip aktif bir şekilde kullanıldığı görülür. Söz edilen madeni paraya bu dönemde “sikke” adı verilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda “Parayı hangi uygarlık buldu?” sorusuna yanıt sunulması da mümkündür. Tarihte sikke adı verilen ilk madeni para Lidyalılar tarafından bulunmuştur. Lidya Uygarlığı tarafından icat edilen ve kullanılmaya başlanan madeni para, zaman içerisinde farklı medeniyetler arasında da yayılmıştır.

Parayı kim icat etti?

Medeniyetlerin gelişmesinde ve ticaret faaliyetlerinin şekillenmesinde rol oynayan ilk madeni para, Lidyalılar tarafından MÖ 7. yüzyılda bulunmuştur. Sikke denilen madeni paraların o dönemde altın ve gümüş karışımından elde edildiği bilinir. Zaman içerisinde Lidyalılar’dan farklı medeniyetlere de yayılan madeni paralar, Ege Bölgesi’nde konumlanan Yunan devletlerinde de kullanılmıştır. Dolayısıyla ilk defa Lidyalılar’ın kullandığı sikkeler, Yunan devletlerinden Akdeniz ve Karadeniz civarında yer alan uygarlıklara kadar ulaşmıştır.

Para ne zaman bulundu?

Takas yönteminde kullanılan nesnelerin yerine icat edilen ilk madeni paranın Lidyalılar’a ait olduğu hatırlatılmalıdır. Kral Giges zamanında ve günümüzde Manisa-Salihli civarında konumlanan antik Sardes şehrinde icat edilen ilk madeni para, MÖ 7. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Genelde altın ve gümüş karışımından elde edildiği bilinen bu madeni paraların, alüminyum ve nikel gibi madenler de eklenerek çoğaltıldığı söylenebilir.

Kâğıt para ne zaman ortaya çıktı?

Paranın tarihçesine göz atıldığı zaman ilk kâğıt paranın kullanımının sikkelerden çok daha sonra olduğu belirtilebilir. Bu kapsamda MÖ 118’de deri para kullanan Çinliler ön plana çıkar. Söz edilen bu para, kâğıt paranın gelişiminde köprü görevi görmüştür. kâğıt paranın tarihsel gelişimine yönelik diğer bilgiler:

İlk kâğıt para yine Çin’de ortaya çıkmış, bu metanın MS 806 yılında basılmıştır.

Batı ülkelerinde kâğıt paraların basılıp kullanılması 17. yüzyılın sonlarına uzanır.

İngiltere'de ilk kâğıt paranın basılması ile dolaşıma çıkarılmasında kuyumcuların rol oynadığı bilinir.

Osmanlı Devleti zamanında kullanılan ilk banknot değerindeki kâğıt paraya kaime denilir. Bu paranın basılması da yaklaşık olarak 1840 yılına uzanır.

Osmanlı Devleti tarafından 1915 yılından itibaren basılan banknotlara evrak-ı nakdiye adının verildiği belirtilebilir.



