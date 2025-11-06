EĞİTİM

Parayı kim, ne zaman icat etti? Parayı ilk kim buldu?

Sözlük tanımı olarak mal ve hizmetlerin değiş tokuşu amacı ile kullanılan en yaygın araç şeklinde ifade edilen para, ekonomide kredi kartları ve vadesiz mevduat unsurlarının da meydana getirdiği bir araçtır. İlk varlığı ise çok eskilere dayanmaktadır.

Ferhan Petek

Para, bir değişim ve saklama aracı, değer denkliğinin bir göstergesi olarak kullanılmaktadır. Bu gösterge nominal ya da maddi değer olarak karşılık bulabilmektedir. Maddi nitelikte olan paraya örnek olarak banka teminat belgeleri, çek, banknot, madeni para ya da senetler gösterilebilir. İlk kez ortaya çıktığı, icat edildiği ve kullanıldığı günden bu yana para birçok değişime ve gelişime uğramıştır.

Parayı kim, ne zaman icat etti?

Devletler tarafından basılan ve ülke içinde geçerli olan resmi para birimleri, ödeme aracı olarak kullanılan; üzerinde değeri yazılı bulunan metal, kâğıt ya da plastik nesnelerdir. Takasın hâkim olduğu çok eski dönemlerde para bulunmazken, günümüzde tüm ödemeler para veya para yerine geçen araçlarla yapılmaktadır.

Çok eski zamanlarda takas yöntemi ile ticaret yapılırken ticareti kolay hale getirmek için belli bir ağırlığı bulunan metaller madeni para olarak kullanılmaya başlamıştır. İlk madeni paranın milattan önce yedinci yüzyılda Anadolu’da yer alan en eski medeniyetlerden Lidyalılar tarafından bulunduğu bilinmektedir.

Parayı ilk kim buldu?

Parayı tarihte ilk kez Lidyalıların bulduğu genel olarak tüm yazılı kaynaklarda yer almaktadır. Lidya parası basılırken önce sabit bir alt kalıp oluşturulmuştur. Bu kalıbın üzerine madeni pul konmuş ve hareketli bir üst kalıp yerleştirilmiştir. Ardından kalıba bir çekiş ile vurularak para darp edilmiştir. Günümüzde de para basılan yer hala bu eylemden yola çıkılarak darphane adı ile anılmaktadır.

Lidyalıların ardından madeni para kullanımı gitgide daha da artmıştır. Zaman içinde para kullanımı ve para bastırmak gücün ve hakimiyetin simgesi haline gelmiştir. Farklı dönemlerde basılan farklı değer ve şekillerdeki paralar devlet yöneticilerinin resimlerini ya da mühürlerini taşımıştır.

En Çok Aranan Haberler

