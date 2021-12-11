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Parayla kendini dövdürten ünlü dizi oyuncusu 'nefret suçundan' ceza yedi

11.12.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Empire dizisinin 39 yaşındaki oyuncusu Jussie Smollett'in ırkçı ve homofobik saldırıya uğradığı iddiasıyla başlanan dava sonuçlandı. Davanın sonucunda Smollett'in saldırıya uğramadığı, meşhur olmak için kendini dövdürttüğü ortaya çıktı.

Parayla kendini dövdürten ünlü dizi oyuncusu 'nefret suçundan' ceza yedi

Rol aldığı Empire dizisi ile tanınan dünyaca ünlü ABD'li aktör Jussie Smollett hakkındaki davada sonuca varıldı. Smollett, ırkçı ve homofobik saldırıya uğradığını iddia etmişti. İddiasına göre saldırganlar Smollett'e boynuna ip bağlayıp kimyasal maddeler ile saldırmıştı. Jussie Smollett'in aslında dayak yemediği bilerek adam tutarak kendini dövdürdüğü ortaya çıktı.

BOYNUNDAKİ İPİ SATIN ALMIŞ

Smollett 2019 yılında Chicago’da ırkçı ve cinsiyetçi saldırılara maruz kaldığını söyleyerek polise gitmişti. Chicago polisi, televizyon şovunda Smollett ile birlikte çalışan iki Nijeryalı- Amerikalı kardeşin evine baskın düzenledi. Polis, kardeşlere Smollett tarafından 3 bin 500 dolar ödediğini ve Ravenswood'daki bir donanım mağazasında Smollett'in boynundaki ipi satın aldığını gösteren kayıtları buldu.

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Saldırıdaki eldiven, kar maskesi ve polisin kullanıldığını söylediği kırmızı bir şapka aldıkları giyim mağazasının güvenlik kamerası görüntülerinde de görüldü. 20 Şubat 2019'da Smollett, kardeşlere sahte ahlaksız davranış saldırısı düzenlemeleri ve polise sahte raporu sundurduğu için nefret suçu ile suçlandı. Smollett'in savunma ekibi 26 Mart 2019'da savcılar ile bir anlaşma sağladı ve bunun için Smollett topluluk hizmeti vermesi ve 10 bin dolar ödemesi tüm suçlamaları düşürüldü.

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12 Nisan 2019'da, Şikago şehri, Cook İlçesi Devre Mahkemesinde Smollett aleyhine açılan ve iddia edilen saldırının soruşturulması için harcanan masrafa karşılık 130 milyon 105 bin 15 dolarlık bir dava açmıştı. Kasım 2019'da Smollett, Şikago şehrine karşı "kitlesel halk alay ve zararının" kurbanı olduğunu iddia eden ve soruşturmanın maliyeti için şehri geri ödememesi gerektiğini savunan bir dava açtı.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Olayın ortaya çıkmasının ardından, rol aldığı Empire dizisi ekibinden özür dileyen Smollett, “Sizi bu konuya dahil ettiğim ve aramalarınıza yanıt vermediğim için özür dilerim. Üzgün ??olduğumu söylemek istedim ve beni biliyorsunuz, bunu asla hiçbirinize yapmam, siz benim ailemsiniz. Yemin ederim, bunu yapmadım” demişti.
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Savcı Webb konuyla ilgili olarak, “Kanunlara aykırı olmasının yanı sıra Chicago polisi çok büyük bir kaynağı bu soruşturmayı çözmeye harcadı. Smollett’in saatlerce jüri karşısında oturarak yalan söylemesi kabul edilemez” dedi.

Yetkililer bölüm başına 100 bin dolar kazanan Smollett’in kariyerini geliştirmek ve daha çok tanınmak için bu yöntemi uyguladığını öne sürdü. Ünlü oyuncunun 20 yıla kadar hapis cezası alması gündemde.


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