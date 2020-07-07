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Paris Hilton da ABD Başkanlığı’na aday oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 16:09 | Son Güncelleme

Paris Hilton da Kanye West'ten sonra ABD Başkanı olmak için aday olabileceğini esprili bir dille anlattı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hilton, oval ofisi kalp şeklinde yapıp, sarayı da pembeye boyayacak.

Paris Hilton da ABD Başkanlığı’na aday oldu

Kanye West’in ABD Başkanlığı için aday olduğunu açıklamasının ardından bir paylaşım da Paris Hilton’dan geldi. Instagram hesabından ard arda fotoğraflar paylaşan Hilton, ABD Başkanı seçilirse neler yapmak istediğini açıkladı. Aslında sosyetik güzel yaptığı açıklamalarla tamamen dalga geçiyordu ne var ki bunu ciddiye alanlar da bir hayli fazlaydı.

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Sosyetik DJ “Başkanlık için Paris”, “Amerika'yı yeniden seksi yap” sloganıyla paylaşım yaptı ve başkan seçilirse ilk yapacaklarını anlattı. Hilton Oval Ofis masasına iliştirilmiş halini yayınlayarak, “Oval Ofis'i Kalp Şeklinde Ofis'e mi çevirmeliyim?” diye sordu. Saraya bir kadın elinin değmesi gerektiğine de değinen Paris Hilton, “Pek çok fikir alışverişinden sonra Oval Ofis'in yeniden dekore edilmeye ve kadın dokunuşuna ihtiyaç duyduğuna karar verdim” dedi. Hilton ayrıca başkan yardımcısı olarak da Rihanna'yı seçecek!

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