Paris Hilton düğününde 10 gelinlik giyecek

Nişanlısı Carter Reum ile dünya evine girmeye hazırlanan Paris Hilton, ABD'li talk show sunucusu Jimmy Fallon'ın programına konuk oldu. Düğünün birçok etkinlikle 3 gün süreceğini söyleyen Hilton, üç günde toplam 10 farklı gelinlik giyeceğini açıklad.

"ZOR BİR GELİN DEĞİLİM"

Zor bir gelin olmadığını söyle yen Hilton'un düğününün Peacock isimli dijital yayin platformunda yayınlanmak üzere bir de belgeseli çekilecek.

17 Şubat'ta 40 yaşına basan Paris Hilton, yaş gününde kendisine evlenme teklif eden Reum'a 'Evet' demişti. Paris Hilton, hamile olduğu iddialarını "Evlenmeyi bekleyeceğim" diyerek yalanlamıştı.

Hilton, şimdiye kadar gösteriş yapmak için en çok para harcadığı şeyin bir çanta olduğunu itiraf etti.

65 BİN DOLARI GÖZDEN ÇIKARDI

Şu sıralar Cooking With Paris isimli yemek programıyla gündemde olan yıldız, Elle dergisinin hazırladığı Dolap Turu serisinde kristal kaplı pembe Birkin Hermes çantasını sevenlerinin beğenisine sundu.

Çantanın özel tasarım olduğunu vurgulayan Hilton, “Bu markayı seviyorum. Eğer bir çanta olsaydım, böyle olurdum” dedi.

Ürünün üzerinde 60 bin adet Swarovski kristali yer alıyor. Öte yandan 2018’de satın alınan akseuar için Hilton’ın 65 bin dolar’ı gözden çıkardığı biliniyor.



