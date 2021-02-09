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Paris Saint Germain'den dev Lionel Messi transfer plânı

09.02.2021 22:50 | Son Güncelleme:
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Paris Saint Germain'den dev Lionel Messi transfer plânı

Yaz transfer sezonuna Lionel Messi damga vuracak gibi gözüküyor. Bu yaz takımından ayrılmak istediğini belirten ancak hukuki engellere takılan Messi'nin sözleşmesi Haziran ayında bitiyor. En büyük seçenekler ise Manchester City ve Paris Saint Germain...

Lionel Messi her an gelecek sezon için bir takımla sözleşme imzalayabilir ancak Arjantinli yıldız beklemede... Avrupa medyası sürekli olarak Messi'nin transferi hakkında haber yapıyor. Fransızların bilinen yayın organı France Football, kapağında PSG formalı Messi'ye yer verdi.

Guardiola mı Neymar mı?

Hem İspanyol hem de Fransız medyasına göre Messi eski arkadaşı Neymar'la birlikte oynamak istiyor ancak Pep Guardiola'nın da onu çok istediğini biliyor. Haberlerde ayrıca Arjantinli yıldızın Barça'da kalmasının düşük ihtimal olduğu, Messi'nin arasının çok iyi olduğu, ancak Juan Laporta'nın başkan olması durumunda bu seçeneğin gerçek olabileceği belirtiliyor. Fransız ekibi aynı zamanda, Mauricio Pochettino, Angel Di Maria, Leandro Paredes ve Neymar'ı kullanarak Messi'ye 'Bize gel' baskısı yapmayı planlıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ise gelecek hafta 16 Şubat'ta Barcelona ve PSG çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek. Neymar ve Messi bu maçta karşı karşıya gelecek.

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