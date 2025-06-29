Paris Saint-Germain'den Lionel Messi'ye ağır darbe... PSG FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Fransa ekibi Paris Saint-Germain ile ABD takımlarından Inter Miami karşı karşıya geldi. Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan mücadelede Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Wilton Sampaio düdük çaldı. Wilton Sampaio yardımcılıklarını Bruno Boschilia ve Bruno Pires üstlendi. Maç boyunca rakibine üstünlük kuran Paris Saint-Germain, sahadan 4-0 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Fransa ekibine bu maçta galibiyeti getiren golleri 6 ile 39'uncu dakikada Joao Neves, 44'üncü dakikada kendi kalesine Tomas Agustin Aviles ve 45+3'üncü dakikada Achraf Hakimi attı.

PSG RAKİBİNİ BEKLİYOR!

Bu sonuçla PSG çeyrek finale yükseldi. Messi'li Inter Miami ise turnuvaya veda etti. PSG, çeyrek finalde Flamengo-Bayern Münih maçının galibi ile oynayacak.

Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır