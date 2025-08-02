Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Achraf Hakimi'ye tecavüz suçlaması! Hapislerde çürüyebilir...

Paris Saint-Germain'in Faslı yıldızı Achraf Hakimi, 2023 Şubat'ında evinde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Nanterre Savcılığı tarafından ceza mahkemesine sevk edilmesi talep edilen bir davadan yargılanmaya devam ediyor.

KARAR BEKLENİYOR

Hakimi’nin Porto Riko tatilinden paylaştığı neşeli sosyal medya gönderileri, devam eden ciddi bir adli sürecin gölgesinde kaldı. Hauts-de-Seine Ceza Mahkemesi, 25 Şubat 2023'te Boulogne-Billancourt’taki evinde gerçekleştiği iddia edilen olayla ilgili karar verecek. İddiaya göre, 24 yaşındaki bir kadın, Instagram üzerinden bir aydan fazla iletişim kurduğu Hakimi’nin davetiyle evine gitti.

Kadın, polise verdiği ifadede, Hakimi’nin rızası olmadan kendisini öptüğünü, kıyafetleri üzerinden göğüslerine dokunduğunu ve tepkisine rağmen cinsel saldırıyı sürdürdüğünü iddia etti. Olay sonrası şok geçiren kadın, bir arkadaşına mesaj atarak evden alınmasını istedi. Arkadaşı, kadının iddialarını ve olay sonrası ruh halini doğruladı.

HAPİSE GİREBİLİR

Achraf Hakimi, suçlamaları kesin bir şekilde reddediyor. Soruşturmayı yürüten hakim, savcılığın sevk talebini değerlendiriyor. Eğer dava açılırsa, Hakimi 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilir. Bu süreç, dünya çapında tanınan futbolcunun hem kariyerini hem de itibarını ciddi şekilde tehdit ediyor. Kararın önümüzdeki haftalarda açıklanması beklenirken, Avrupa futbol kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor.