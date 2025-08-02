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Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Achraf Hakimi'ye tecavüz suçlaması! Hapislerde çürüyebilir...

Faslı futbolcu Achraf Hakimi, 2023’te Paris’te bir kadına cinsel saldırı iddiasıyla gündemde. Nanterre Savcılığı, 26 yaşındaki yıldızın ceza mahkemesinde yargılanmasını ve 15 yıla varan hapis cezasıyla karşı karşıya kalmasını talep ediyor. İşte detaylar...

Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Achraf Hakimi'ye tecavüz suçlaması! Hapislerde çürüyebilir...
Berker İşleyen
Achraf Hakimi

Achraf Hakimi

FAS Fas
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Paris Saint-Germain'in Faslı yıldızı Achraf Hakimi, 2023 Şubat'ında evinde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Nanterre Savcılığı tarafından ceza mahkemesine sevk edilmesi talep edilen bir davadan yargılanmaya devam ediyor.

KARAR BEKLENİYOR

Paris Saint-Germain in dünyaca ünlü yıldızı Achraf Hakimi ye tecavüz suçlaması! Hapislerde çürüyebilir... 1

Hakimi’nin Porto Riko tatilinden paylaştığı neşeli sosyal medya gönderileri, devam eden ciddi bir adli sürecin gölgesinde kaldı. Hauts-de-Seine Ceza Mahkemesi, 25 Şubat 2023'te Boulogne-Billancourt’taki evinde gerçekleştiği iddia edilen olayla ilgili karar verecek. İddiaya göre, 24 yaşındaki bir kadın, Instagram üzerinden bir aydan fazla iletişim kurduğu Hakimi’nin davetiyle evine gitti.

Kadın, polise verdiği ifadede, Hakimi’nin rızası olmadan kendisini öptüğünü, kıyafetleri üzerinden göğüslerine dokunduğunu ve tepkisine rağmen cinsel saldırıyı sürdürdüğünü iddia etti. Olay sonrası şok geçiren kadın, bir arkadaşına mesaj atarak evden alınmasını istedi. Arkadaşı, kadının iddialarını ve olay sonrası ruh halini doğruladı.

HAPİSE GİREBİLİR

Paris Saint-Germain in dünyaca ünlü yıldızı Achraf Hakimi ye tecavüz suçlaması! Hapislerde çürüyebilir... 2

Achraf Hakimi, suçlamaları kesin bir şekilde reddediyor. Soruşturmayı yürüten hakim, savcılığın sevk talebini değerlendiriyor. Eğer dava açılırsa, Hakimi 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilir. Bu süreç, dünya çapında tanınan futbolcunun hem kariyerini hem de itibarını ciddi şekilde tehdit ediyor. Kararın önümüzdeki haftalarda açıklanması beklenirken, Avrupa futbol kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor.

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