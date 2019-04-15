Paris Saint Germain şampiyonluğu bir kez daha erteledi

Fransa Lig 1'in lider Paris Saint Germain, en yakın rakibi Lille'nin konuğu oldu. Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan mücadelede Lille rakibini 5-1 mağlup ederek, şampiyonluğunu ilan etmesine izin vermedi.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7'nci dakikada kendi kalesine Meunier, 51'inci dakikada Nicolas Pepe, 65'inci dakikada Jonathan Bamba, 71'inci dakikada Gabriel ve 84'üncü dakikada Fonte kaydetti. PSG'nin mücadeledeki tek golü ise 11'inci dakikada Juan Bertnat'tan geldi. PSG'nin tek golünü atan Juan Bernat 36'ncı dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Konuk ekip, bu sonuçla geçen haftanın ardından bu haftada şampiyonluğunu ilan etme başarısı gösteremezken, bu sezon resmi maçlarda ilk kez kalesinde 5 gol birden gördü. Paris ekibi, sadece Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Liverpool ve Manchester United maçlarında 3 gol yemişti.

Öte yandan ev sahibi Lille de bu sezon resmi maçlarda ilk kez 5 gol atma başarısı gösterdi.

