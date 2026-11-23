Şampiyonlar Ligi Paris St Germain Çarşamba 23:00 Roma

Paris St Germain ile Roma, 25 Kasım 2026 saat 23:00'te Parc des Princes'ta karşılaşıyor.

Paris St Germain, son 5 maçını kazandı. Roma ise son 4 lig maçında 3 galibiyetle geliyor.

Lig Durumu Paris St Germain 1. Fransa Ligue 1 O 11 G 8 B 2 M 1 P 26 25 Attığı Gol 12 Yediği Gol +13 Averaj Roma 2. İtalya Serie A Ligi O 12 G 9 B 3 M 0 P 30 36 Attığı Gol 11 Yediği Gol +25 Averaj Gol Durumu (Toplam) Paris St Germain 25 / 12 Roma 36 / 11 İç Saha / Deplasman Performansı PS Paris St Germain İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 3 / 0 / 1 Gol 7 – 3 R Roma Deplasman Oynanan Maç 6 G / B / M 4 / 2 / 0 Gol 19 – 6

Paris St Germain (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 4 galibiyet alırken 20 gol atıp 5 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 14 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 26 puanla 1. sırada.

Roma (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 8 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 20 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 30 puanla 2. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Paris St Germain G G G G G tüm kulvarlar Nice 2-3 Paris St Germain Fransa Ligue 1 G

Paris St Germain 1-0 Troyes Fransa Ligue 1 G

Villarreal 0-6 Paris St Germain Şampiyonlar Ligi G

Havre AC 1-5 Paris St Germain Fransa Ligue 1 G

Paris St Germain 2-0 Olympique Lyon Fransa Ligue 1 G Roma G G G G B tüm kulvarlar Parma 1-5 Roma İtalya Serie A Ligi G

Roma 3-0 Sassuolo İtalya Serie A Ligi G

Manchester United 3-2 Roma Şampiyonlar Ligi M

Udinese 2-5 Roma İtalya Serie A Ligi G

Roma 4-2 Cagliari İtalya Serie A Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Paris St Germain, grup aşamasında 4 maçta 4 galibiyet elde ederek dikkat çekiyor. Roma ise Şampiyonlar Ligi'nde son 4 maçından yalnızca 1 galibiyet çıkarabildi.

Eksik Oyuncular Paris St Germain 3 eksik Khvicha Kvaratskhelia Desire Doue Alessandro Longoni Roma 4 eksik Lorenzo Pellegrini Devis Vasquez Leonardo Balerdi Devyne Rensch

Paris St Germain kadrosunda Khvicha Kvaratskhelia (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Desire Doue (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) ve Alessandro Longoni (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.

Roma kadrosunda Lorenzo Pellegrini (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Devis Vasquez (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Leonardo Balerdi (Şüpheli) ve Devyne Rensch (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Ferran Torres Paris St Germain 5 Gol 1 Asist Achraf Hakimi Paris St Germain 3 Gol 3 Asist Senny Mayulu Paris St Germain 3 Gol 2 Asist Ousmane Dembele Paris St Germain 1 Gol 3 Asist Donyell Malen Roma 12 Gol 2 Asist Matias Soule Roma 3 Gol 3 Asist Wesley Roma 0 Gol 5 Asist Rodrigo Mora Roma 5 Gol 0 Asist

Paris St Germain kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Ferran Torres, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Achraf Hakimi. Roma kadrosunda en çok gol atan oyuncu 12 golle Donyell Malen, en çok asist yapan oyuncu 5 asistle Wesley.