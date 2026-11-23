Paris St Germain ile Roma, 25 Kasım 2026 saat 23:00'te Parc des Princes'ta karşılaşıyor.
Paris St Germain, son 5 maçını kazandı. Roma ise son 4 lig maçında 3 galibiyetle geliyor.
Paris St Germain (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 4 galibiyet alırken 20 gol atıp 5 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 14 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 26 puanla 1. sırada.
Roma (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 8 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 20 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 30 puanla 2. sırada.
Paris St Germain, grup aşamasında 4 maçta 4 galibiyet elde ederek dikkat çekiyor. Roma ise Şampiyonlar Ligi'nde son 4 maçından yalnızca 1 galibiyet çıkarabildi.
Paris St Germain kadrosunda Khvicha Kvaratskhelia (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Desire Doue (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) ve Alessandro Longoni (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.
Roma kadrosunda Lorenzo Pellegrini (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Devis Vasquez (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Leonardo Balerdi (Şüpheli) ve Devyne Rensch (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.
Paris St Germain kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Ferran Torres, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Achraf Hakimi. Roma kadrosunda en çok gol atan oyuncu 12 golle Donyell Malen, en çok asist yapan oyuncu 5 asistle Wesley.
Okuyucu Yorumları 0 yorum