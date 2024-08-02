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  4. Paris'ten üzen haber geldi! Elif Gökkır-Mete Gazoz ikilisi, son 16 turunda elendi

Paris'ten üzen haber geldi! Elif Gökkır-Mete Gazoz ikilisi, son 16 turunda elendi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.08.2024 14:27
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, okçuluk branşı karışık takım kategorisinde çeyrek finale yükselme maçında Japonya'ya mağlup olarak elendi. İşte detaylar...

Paris'ten üzen haber geldi! Elif Gökkır-Mete Gazoz ikilisi, son 16 turunda elendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşı karışık takım kategorisinde eleme maçları yapıldı. Les Invalides'te gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi, Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz ikilisi temsil etti.

JAPONYA'YA ELENDİLER

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Çeyrek finale yükselme müsabakasında Satsuki Noda-Junya Nakanishi ikilisinin temsil ettiği Japonya ile karşı karşıya gelen milliler, müsabakayı 5-4 kaybederek elendi.

İlk seti 38-37 kaybeden milliler, ikinci sette 39-38'lik skorla eşitliği yakaladı. Üçüncü seti Japonya 39-37 kazanırken, dördüncü seti milliler, "tam puanlık" atışlarla 40-36 aldı.

BERABERE BİTTİ AMA...

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Final seti 19-19 beraberlikle sonuçlanırken Japonya, "merkeze yakın ok" avantajıyla çeyrek finale yükselen taraf oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Okçuluk Mete Gazoz son dakika milli takım
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