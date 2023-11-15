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Park halindeyken freni boşalan kamyonetin çarptığı çocuğun ölümüne ilişkin davada karar

15.11.2023 14:09 | Son Güncelleme:
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İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, kamyonetin sürücüsüne yerel mahkemede verilen cezayı 10 ay düşürerek sanığı, 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, park halindeki kamyonetin freni boşalarak 6 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olmasına ilişkin davada yargılanan kamyonet sürücüsüne 2 yıl 11 ay hapis cezası verdi.

Daire, yerel mahkemede 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın avukatının istinaf talebi üzerine yeniden yargılama yaptı.

Daire kararında, sanığın "dikkatsizlik veya özensizlik sonucu el frenini yeterince ya da hiç çekmemesi, aracını park kurallarına uygun park etmemesi" gibi davranışlarının atılı suçun "manevi unsurunu" oluşturduğunu bildirdi.

Sanığın "asli ve tam kusurlu" olduğunun kabul edilerek hüküm kurulmasında herhangi bir hukuka aykırılık görülmediğini belirleyen daire, "bilinçli taksir" hükümlerinin uygulanmasını gerektirir yasal bir gerekçe ise bulunmadığına ve sanığa yerel mahkemede fazla ceza verildiğine hükmetti.

Yerel mahkemenin kararını kaldıran daire, sanığı önce "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını dikkate alan daire, takdiri indirim uygulayarak cezayı 2 yıl 11 aya düşürdü.

Ayrıca, sanığın sürücü belgesine 9 ay el konulmasına da hükmetti. Daire kararı oy birliğiyle aldı, cezanın 5 yıldan az olması sebebiyle karar kesinleşti.

DAVA SÜRECİ

Çiğli ilçesinde 6 Ağustos 2021'de E.G'nin park ettiği 34 AS 2091 plakalı kamyonet, freni boşalarak 6 yaşındaki Mihrimah Gece Akalın ile bir çocuğa, ardından da bir ağaca çarpmıştı. Çocuklardan Mihrimah Gece Akalın, hayatını kaybetmiş, diğer çocuk hafif yaralanmıştı.

Sanık hakkında Karşıyaka 1. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Sanık, ifadesinde babasına ait kamyoneti evlerinin önüne nizami şekilde park ettiğini, el frenini çektiğini, hatta vitese taktığını ileri sürdü. Eve gittiğinde, 8-10 dakika sonra da büyük bir gürültü duyduğunu anlatan sanık, döndüğünde aracını park ettiği yerden yaklaşık 20-30 metre ileride çocuklara çarpmış şekilde bulduğunu söylemişti.

Cumhuriyet savcısının dosyada "olası kasıt olup olmadığının araştırılması için" görevsizlik kararı verilmesi yönündeki mütalaası sonrası mahkeme, görevsizlik kararı verip dosyayı Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinin de görevsizlik kararı vermesi üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmiş, Bölge Adliye Mahkemesi Karşıyaka 1. Asliye Ceza Mahkemes'nin görevsizlik kararını kaldırmıştı.

Karşıya 1. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucu sanığa, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış, sanık avukatı kararı istinafa taşımıştı.

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