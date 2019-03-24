Park Hyatt Oteli alan Nusret bakın ilk olarak ne yaptı

Nusr-et restoranlarının sahibi Nusret Gökçe, İstanbul Maçka'da bulunan Park Hyatt otelini satın aldı. Şubat ayında kurduğu Nusret Turizm Yatırım A.Ş. ile oteli devralan Gökçe, anlaşmaya imza attığı anların görüntülerini Instagram hesabından paylaşmıştı.

Nusret imzayı atar atmaz ailesini de otele getirdi.

Nusret satın aldığı Maçka Park Hyatt otelin önünde ailesiyle poz verdi.

Nusret satın alma işlemi sırasında "Benim için hayal olan bugün gerçek olan İstanbul Park Hyatt otelin sahibi olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bütün dünyaya hayırlı olsun" notunu yazmıştı.





