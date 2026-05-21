Parke ve fayans devri bitiyor! Yeni nesil zemin kaplaması gündemde

Son yıllarda modern ev dekorasyonunda adını sıkça duyuran mikrosement, özellikle derzsiz görünümü ve minimalist tarzıyla dikkat çekiyor. Zeminlerden banyolara, mutfaklardan mobilyalara kadar birçok alanda kullanılan bu kaplama sistemi, şık görüntüsü nedeniyle hızla yaygınlaşırken uzmanlar uygulama sürecindeki hatalara karşı da uyarıyor.

Gökçen Kökden

İç ve dış mekanlarda tercih edilen mikrosementin doğru uygulanmadığında çatlama, iz oluşumu ve yüzey problemleri yaratabileceği belirtiliyor. İşte son dönemin en popüler dekorasyon trendlerinden biri haline gelen mikrosementin avantajları ve dikkat edilmesi gereken noktalar…

KIRIP DÖKMEDEN YENİLEME İMKANI SUNUYOR

Mikrosementin en dikkat çeken özelliklerinden biri, mevcut yüzeyin üzerine uygulanabilmesi. Fayans, mermer, seramik, beton, alçı ve alçıpan gibi birçok yüzeye uygulanabilen bu kaplama sayesinde ekstra kırma işlemi yapılmadan yenileme gerçekleştirilebiliyor. Bu durum hem tadilat süresini kısaltıyor hem de inşaat molozu oluşumunu büyük ölçüde azaltıyor.

İNCE YAPISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Mikrosementin kalınlığı genellikle 2 ila 3 milimetre arasında değişiyor. Bu nedenle uygulandığı alanın yapısal yükünü artırmıyor. Özellikle dar alanlarda daha geniş ve bütüncül bir görünüm sağladığı için tercih ediliyor.

HEM İÇ HEM DIŞ MEKANLARDA KULLANILABİLİYOR

Uzmanlara göre mikrosement:

banyo,
mutfak,
teras,
havuz,
duvar,
zemin
ve mobilyalarda kullanılabiliyor. Özellikle suya dayanıklı ve kaymaz yüzey seçenekleri nedeniyle banyolarda oldukça popüler hale geldiği belirtiliyor.

ISITMALI ZEMİNLERLE UYUMLU

Mikrosementin yüksek ısı iletkenliği sayesinde yerden ısıtma sistemleriyle uyumlu çalışabildiği ifade ediliyor. Bu nedenle modern konut projelerinde sıkça tercih edilmeye başlandı.

EN BÜYÜK RİSK YANLIŞ UYGULAMA

Uzmanlara göre mikrosementin en büyük problemi malzemenin kendisi değil, yanlış uygulama yapılması. Özellikle deneyimsiz kişiler tarafından uygulandığında:

çatlak,
yüzey izi,
renk farklılığı,
kabarma
ve lekelenme

gibi sorunların ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Mikrosement uygulamasında ortam sıcaklığının büyük önem taşıdığı ifade ediliyor. Uzmanlara göre ideal uygulama sıcaklığı 15 ila 25 derece arasında olmalı. Çok soğuk havalarda yüzeyin geç sertleşebileceği, aşırı sıcak havalarda ise kaplamanın çok hızlı kuruyarak hatalara neden olabileceği belirtiliyor.

Renk karışımı hatası iz bırakabiliyor

Pigment karışımının doğru yapılmaması durumunda yüzeyde koyu çizgiler ve dalgalı görüntüler oluşabiliyor. Bu nedenle karışım oranlarının dikkatle hazırlanması gerektiği ifade ediliyor.

PARKE ÜZERİNE UYGULANMASI ÖNERİLMİYOR

Uzmanlar, mikrosementin parke yüzeylerde risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Nem ve sıcaklık değişimleri nedeniyle hareket eden parke yüzeylerinin zamanla mikrosementte çatlaklara yol açabileceği belirtiliyor.

Minimalist görünümü, mat dokusu ve derzsiz yapısıyla dikkat çeken mikrosement; özellikle modern, endüstriyel ve sade dekorasyon tarzını sevenlerin en çok tercih ettiği kaplama sistemlerinden biri haline geldi.

Ancak uzmanlara göre estetik görünüm kadar uygulama kalitesi de büyük önem taşıyor. Yanlış yapılan işlemler, kısa sürede maliyetli tadilatlara yol açabiliyor.

