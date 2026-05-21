Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Skandal yayın! Önce kralı öldürdü sonra özür diledi

Radio Caroline, yayın sırasında yanlışlıkla King Charles III’ın öldüğünü duyurdu. Kısa süre sonra hatayı fark eden radyo yönetimi, olayın bilgisayar kaynaklı olduğunu açıklayarak özür diledi.

Skandal yayın! Önce kralı öldürdü sonra özür diledi
Çiğdem Berfin Sevinç

Radio Caroline adlı İngiliz radyo istasyonu, yayın sırasında yaptığı büyük hata nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı. Radyo, yanlışlıkla King Charles III’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Olay sırasında normal yayın akışı kesildi ve dinleyicilere “Kral Charles III hayatını kaybetti” anonsu yapıldı. Ardından saygı amacıyla müzik yayınına geçildi ve “God Save The King” çalındı.

Skandal yayın! Önce kralı öldürdü sonra özür diledi 1

GERÇEK KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI

Ancak kısa süre sonra kralın hayatta olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine radyo yönetimi sosyal medya üzerinden açıklama yaparak özür diledi.

İstasyon müdürü Peter Moore, olayın “bilgisayar hatası” nedeniyle yaşandığını söyledi.

Skandal yayın! Önce kralı öldürdü sonra özür diledi 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

“YANLIŞLIKLA DEVREYE GİRDİ”

Açıklamada, İngiltere’de tüm radyo kanallarında hazır bekletilen “monarkın ölümü” acil yayın sisteminin yanlışlıkla aktif hale geldiği belirtildi.

Radyo yönetimi, hem Kral Charles’tan hem de dinleyicilerden özür dileyerek olayın yarattığı üzüntü nedeniyle pişman olduklarını ifade etti.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Biri 'Kral' diğeri 'Baron'! "Rakibi yok, İstanbul’da tek"Biri 'Kral' diğeri 'Baron'! "Rakibi yok, İstanbul’da tek"
Parke ve fayans devri bitiyor! Yeni nesil zemin kaplaması gündemdeParke ve fayans devri bitiyor! Yeni nesil zemin kaplaması gündemde

Anahtar Kelimeler:
Radyo, Televizyon Ve Sinema Kral charles
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Dorukhan Büyükışık operasyonu: 9 ilde 26 gözaltı kararı

Dorukhan Büyükışık operasyonu: 9 ilde 26 gözaltı kararı

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü isimlere yeni operasyon: Liste belli oldu, 17 isim gözaltında!

Ünlü isimlere yeni operasyon: Liste belli oldu, 17 isim gözaltında!

13 yıl sonra geri döndü! Dacia Logan'ın Türkiye fiyatı belli oldu

13 yıl sonra geri döndü! Dacia Logan'ın Türkiye fiyatı belli oldu

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.