Skandal yayın! Önce kralı öldürdü sonra özür diledi

Radio Caroline adlı İngiliz radyo istasyonu, yayın sırasında yaptığı büyük hata nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı. Radyo, yanlışlıkla King Charles III’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Olay sırasında normal yayın akışı kesildi ve dinleyicilere “Kral Charles III hayatını kaybetti” anonsu yapıldı. Ardından saygı amacıyla müzik yayınına geçildi ve “God Save The King” çalındı.
Ancak kısa süre sonra kralın hayatta olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine radyo yönetimi sosyal medya üzerinden açıklama yaparak özür diledi.
İstasyon müdürü Peter Moore, olayın “bilgisayar hatası” nedeniyle yaşandığını söyledi.
Açıklamada, İngiltere’de tüm radyo kanallarında hazır bekletilen “monarkın ölümü” acil yayın sisteminin yanlışlıkla aktif hale geldiği belirtildi.
Radyo yönetimi, hem Kral Charles’tan hem de dinleyicilerden özür dileyerek olayın yarattığı üzüntü nedeniyle pişman olduklarını ifade etti.
