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  4. Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu, Ayşe Tolga'nın kuzeni çıktı! Veda mesajı yürekleri sızlattı

Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu, Ayşe Tolga'nın kuzeni çıktı! Veda mesajı yürekleri sızlattı

28.09.2023 16:56 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Seksenler dizisinde hayat verdiği Gülden karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ayşe Tolga, dün bir parkta şakağından vurulmuş şekilde ölü bulunan kuzeni Seda Fettahoğlu'na veda etti. Ünlü oyuncunun veda mesajı adeta yürekleri sızlattı.

Çocuklar Duymasın'daki Sultan rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Seda Fettahoğlu, dün İstanbul'daki bir parkta şakağında silahla vurulmuş şekilde bulundu. Fettahoğlu ile kuzen olan oyuncu Ayşe Tolga ise yaşadığı acıyı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Fettahoğlu'nun ölümün ardından bir veda mesajı paylaşan Ayşe Tolga, "Hayat en sevdiklerimizle sınar bizi. Güzeller güzeli, akıllı, neşeli, yetenekli kuzum, kuzenim Seda Fettahoğlu' nu kaybettik dostlar. Duanızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

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Tolga'nın paylaşımına Ebru Destan, Ebru Akel, Meltem Cumbul ve Dolunay Soysert gibi ünlü isimlerden taziye yorumu geldi.


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Ayşe Tolga Oyuncu karakteri

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