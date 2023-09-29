Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu'nun cenaze töreni programı belli oldu! Seda Fettahoğlu'nun cenazesi ne zaman?

Çocuklar Duymasın ve Sihirli Annem gibi dizilerde aldığı rollerle tanınan 44 yaşındaki İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu, geçtiğimiz çarşamba günü Beyoğlu'ndaki bir parkta ölü bulunmuştu.

Habertürk'te yer alan habere göre; intihar ettiği iddia edilen Seda Fettahoğlu'nun bugün Giresun Tirebolu Domaçlı Mahallesi Yeniköy Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Domaçlı Aile Mezarlığı’nda toprağa verileceği açıklandı.

NELER YAŞANDI?

İstanbul Beyoğlu’nda çarşamba sabahı 08.00 sıralarında bir parkta yürüyüşe çıkan üniversite öğrencisi bir genç, önce silah sesi duyduğunu ardından da yerde yatan bir kadın gördüğünü söyleyip polise haber verdi.

İhbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, hemen Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi’nde bulunan 10 Aralık Şehitleri Parkı'na geldi. Bir kadının cesediyle karşılaşan polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede cesedin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu’na ait olduğu anlaşıldı.

Fettahoğlu’nun yanı başında üzerine kayıtlı bulundurma ruhsatlı bir tabanca ve içerisinde şarjöre basılı yedi fişek ve kovan bulundu. Ayrıca ekipler yaptığı incelemede çantasında çok sayıda antidepresan ilaçlar buldu.

