Parmağından sakatlanan Noa Lang'ın son durumu belli oldu! Derbide sahada mı?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki tarihi Liverpool mücadelesinde yaşadığı akıl almaz sakatlıkla sarsılan Noa Lang'dan, camiayı sevindiren haberler gelmeye başladı. Maç sırasında sağ baş parmağında kesik oluşan Hollandalı futbolcu, sonuçlanan o trajik anın ardından geçirdiği başarılı operasyon ve iyileşme süreci, sarı-kırmızılı taraftarlar için umut ışığı oldu.

Burak Kavuncu
Galatasaray'ın Liverpool maçında sakatlanan Hollandalı yıldızı Noa Lang'ın son durumu belli oldu.

LIVERPOOL MAÇINDA KORKUTAN AN!

Avrupa arenasındaki dev mücadelede sağ baş parmağında kesik oluşan Hollandalı futbolcu, Noa Lang, o anlarda sadece Galatasaraylıları değil tüm futbol dünyasını dehşete düşürmüştü. Acil müdahale sonrası sahayı terk eden ve hemen ameliyata alınan Lang’ın kopan parmağı, başarılı bir cerrahi operasyonla yerine dikildi. Operasyonun üzerinden geçen kritik süreci sorunsuz atlatan yıldız oyuncu, şimdi o sancılı günleri geride bırakmaya hazırlanıyor.

TRABZONSPOR MAÇINDA DÖNÜYOR

HT Spor'un haberine göre; Noa Lang'ın milli ara dönüşündeki Trabzonspor derbisinde çok yüksek ihtimal oynayacağı ifade edildi. Lang'ın parmağında tam bir kopma yaşanmadığı için hızlı bir iyileşme sürecinin beklendiği de belirtildi.

