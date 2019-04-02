Part time market çalışanıydı, şimdi paraya para demiyor!

Kurduğu işi sayesinde paraya para demeyen güzel kadın, şimdilerde onlarca insanın hayalini kurduğu hayatı yaşıyor.

Üniversitede okuduğu dönemde part time markette çalışan Briony Gorton, kendi mayo markasını kurup, hayatını bir anda değiştirdi.

Briony Gorton, üniversitenin kariyerine fayda sağlamayacağını düşünüyor, geçinmek için markette yarı zamanlı olarak çalışıyordu.

Fakat genç kadın bu durumun daha fazla böyle devam edemeyeceğini düşünüp harekete geçti.

Briony Gorton, sadece 100 sterlin (730 TL) yatırımla kendi mayo markasını kurmaya karar verdi.

Mutfakta kurduğu 'Talliah Rose' adlı markası Briony'nin ummadığı kadar büyük ilgi görmeye başladı.

Genç kadının 100 sterlin ile başlattığı markası 6 ayda 100 bin sterlinlik (730 bin TL) bir şirkete dönüştü.

Şimdilerde 23 yaşında olan Briony'nin şirketinin değerinin 500 bin sterlini (3 milyon 650 bin TL) geçtiği söyleniyor.

Kazandığı para ile yaptığı ilk iş düşük segment marka arabasını lüks bir araçla değiştirmek oldu.

Briony kendisine 4 odalı bir ev satın aldı.

Lüks jetler, arabalar ve yatlarla bir yaşam süren Briony risk alarak bunu başardığı için kendiyle gurur duyduğunu belirtiyor.

Briony'nin şimdiki hedefi 25 yaşına geldiğinde şirketinin değerini 1 milyon sterline çıkarabilmek.

Şirketi her geçen gün ünlülerin tercih ettiği bir marka olma yolunda ilerliyor ve bu da gelecekte daha başarılı olabileceği savını güçlendiriyor.