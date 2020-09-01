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Partizan'da Milosevic dönemi sona erdi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 01.09.2020 19:51 | Son Güncelleme

Sırbistan'ın en köklü futbol takımlarından Partizan, teknik direktör Savo Milosevic ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Partizan'da Milosevic dönemi sona erdi

Partizan Futbol Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, günlerce süren ikna çalışmaları ve görüşmelerin, takımın karşılaştığı sorunlar ve Milosevic'e karşı haksızlıklar karşısında yetersiz kaldığı kaydedildi.

Partizan'ın, teknik direktörlüğe geçen yılın mart ayında getirilen Milosevic'in gidişinden derin üzüntü duyduğu belirtilen açıklamada, "Savo Milosevic'e kulübün en zor zamanlarında elde ettiği başarılar ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Savo, daima siyah-beyaz ailenin fertlerinden biri olmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Futbolculuk kariyerinde altyapısında yetiştiği Partizan'ın yanı sıra Aston Villa, Zaragoza, Parma, Espanyol, Celta Vigo, Osasuna ve Rubin Kazan'da görev yapan Sırp Milosevic, milli formayı da 102 kez giymişti.

Partizan'da teknik direktörlüğe gelmeden önce Sırbistan Futbol Federasyonunda başkan yardımcılığı da yapan Milosevic, bir dönem Karadağ Milli Takımı'nda da yardımcı antrenör olarak görev almıştı.

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