Pascal Nouma Romanya'ya konuştu! "Herkes Arda, Kenan, Hakan diyor ama bence..."

Bir dönem Beşiktaş formasıyla adından sıkça söz ettiren Pascal Nouma, Türkiye-Romanya karşılaşması öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız dev maç öncesi Lucescu sevgisinden bahsederken, Türkiye'nin de önemli oyunculara sahip olduğunu açıkladı. Nouma'nın "Herkes Arda, Kenan, Hakan diyor ama bence Uğurcan Çakır maçın ismi olabilir" sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

Burak Kavuncu

Beşiktaş formasıya efsanevi yıllar geçiren Pascal Nouma'dan Romanya basınına özel açıklamalar geldi. Superturilor'a konuşan Fransız oyuncunun sözleri önemli maç öncesi gündem oldu.

"HAYATTA KALMA ŞANSIM %2'YDİ, LUCE BENİ KURTARDI"

Pascal Nouma: "Mister Mircea Lucescu benim için bir baba figürüydü ve hala da öyle. Hatta biyolojik babamdan bile daha fazla... Ölmek üzereydim. Ensemde bir şişlik vardı ve kanser teşhisi kondu. Hayatta kalma şansım sadece %2'ydi. Mircea Lucescu o dönem sadece şunu söyledi: 'Pascal Nouma'yı istiyorum!'. Durumum çok ciddi olsa da, beni Türkiye'ye, takımıma geri getirdi."

"ANNEMLE BABAM ARASINDA SEÇİM YAPAMAM AMA HADİ TÜRKİYE!"

"Romanya'da futbolu seviyoruz, ama Türkiye'de durum farklı. Burada futbol için can verilir. Tahminlerde çok kötüyüm ama şunu söylemek istiyorum: Bu, hem Türkiye hem de Romanya için son derece önemli bir maç. Türkiye'de yaşıyorum, bu ülkeyi seviyorum ve onlar için bu maç çok büyük önem taşıyor. Mircea Lucescu için de aynı derecede önemli. Onu seviyorum. Annemle babam arasında, Türkiye ile Romanya arasında seçim yapamam. Her iki takıma da başarılar diliyorum ama burada yaşıyorum, o yüzden "Hadi Türkiye!" diyorum. Her halükarda, sonuç ne olursa olsun tam anlamıyla mutlu olamam. Türkiye'yi seviyorum, Mircea Lucescu'yu seviyorum ve ona büyük saygı duyuyorum. Rumenler, sizler benim kardeşlerimsiniz."

"HERKES ARDA, KENAN, HAKAN DİYOR AMA UĞURCAN!"

"Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var. Kalecisi Uğurcan Çakır son derece yetenekli, Liverpool karşısında inanılmaz bir maç çıkardı. Herkesin Arda Güler, Kenan Yıldız veya Hakan Çalhanoğlu'ndan bahsetmemizi beklediğini biliyorum. Bu yüzden onu seçmem şaşırtıcı gelebilir. Ama ben bu Uğurcan'dan bahsetmeyi seviyorum, çünkü o bunu hak ediyor. Elbette Arda Güler fantastik bir yeteneğe sahip ve İspanya'da muhteşem goller attı. Milli takımda da çok iyi performanslar sergilemesini umuyorum, çünkü benim açımdan bakıldığında, bazen Real Madrid'de milli takımda olduğundan daha iyi oynadı."

"MAÇ 0-0 VEYA 1-1 BİTMEZ!"

"Kapalı bir maç olacağını sanmıyorum. Türk taraftarlar her iki takımı da hücum futbolu oynamaya itecek. 0-0 ya da 1-1 olmayacağından eminim. Futbol 90 dakika sürer, kazanabilir ya da kaybedebilirsin, ama en önemlisi sahada her şeyini vermek. Maçın sonunda formun ıslaksa, görevini yerine getirmişsin demektir. Zayıf bir an her şeyi belirleyebilir. Tek bir hata, eleme ile elenme arasındaki farkı yaratabilir."

"BURASI TÜRK FUTBOLUNUN MEKKE'Sİ!"

"Maç Türkiye'de, benim için çok özel olan İnönü Stadyumu'nda, Beşiktaş'ın stadyumunda oynanacak. Bu benim için çok anlamlı. Bu stadyumu seçtiler ve atmosfer inanılmaz olacak. Tüm Rumenler İstanbul'da sıcak bir şekilde karşılanacak. Türkiye'de insanlar futbol için yaşıyor. Bu bir Dünya Kupası maçı ve ülken için oynadığında her şeyini verirsin. Güzel bir maç olacak: kazanırsan, bir sonraki tura geçersin. Kaybedersen, eve dönersin. Beşiktaş, böyle bir maç için en iyi yer; bu yüzden bu stadyumu seçtiler. Benim için burası Türkiye futbolunun Mekke'si. Her şey kırmızı ve beyaz olacak, göreceksiniz."

IANIS HAGI İÇİN KONUŞTU!

"Ianis Hagi'yi duydum, Alanya'da oynuyor ama maçlarını sürekli takip etmediğim için onu doğru bir şekilde değerlendiremiyorum. Babası olağanüstü bir oyuncuydu, gerçek bir simgeydi ve bence o da yetenekli."

LUCESCU'YA SEVGİSİNİ DUYURDU! "MIRCEA SENİ SEVİYORUM..."

"Muhtemelen Mircea Lucescu'yu stadyumda göreceğim ama antrenmanını bölmek istemiyorum. Maçlardan önce asla konuşmayız. Böylesi daha iyi, onu rahatsız etmek istemiyorum. Mister Lucescu, sana söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ne yapman gerektiğini çok iyi biliyorsun. Yıllardır bir profesyonelsin. Sana dünyadaki tüm iyilikleri diliyorum. Mircea, seni seviyorum, 'koç', sonsuza kadar!"

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TFF Başkanı Köksal Baba'yı kucağına aldı! Canlı yayın yıkıldıTFF Başkanı Köksal Baba'yı kucağına aldı! Canlı yayın yıkıldı
Shakhtar'da harikalar yaratan Arda Turan için flaş ayrılık iddiası!Shakhtar'da harikalar yaratan Arda Turan için flaş ayrılık iddiası!

Anahtar Kelimeler:
Romanya Türkiye beşiktaş milli takım Dünya Kupası elemeleri Pascal Nouma
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Gram altında sert düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında sert düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

