Pascal Nouma Romanya'ya konuştu! "Herkes Arda, Kenan, Hakan diyor ama bence..."

Beşiktaş formasıya efsanevi yıllar geçiren Pascal Nouma'dan Romanya basınına özel açıklamalar geldi. Superturilor'a konuşan Fransız oyuncunun sözleri önemli maç öncesi gündem oldu.

"HAYATTA KALMA ŞANSIM %2'YDİ, LUCE BENİ KURTARDI"

Pascal Nouma: "Mister Mircea Lucescu benim için bir baba figürüydü ve hala da öyle. Hatta biyolojik babamdan bile daha fazla... Ölmek üzereydim. Ensemde bir şişlik vardı ve kanser teşhisi kondu. Hayatta kalma şansım sadece %2'ydi. Mircea Lucescu o dönem sadece şunu söyledi: 'Pascal Nouma'yı istiyorum!'. Durumum çok ciddi olsa da, beni Türkiye'ye, takımıma geri getirdi."

"ANNEMLE BABAM ARASINDA SEÇİM YAPAMAM AMA HADİ TÜRKİYE!"

"Romanya'da futbolu seviyoruz, ama Türkiye'de durum farklı. Burada futbol için can verilir. Tahminlerde çok kötüyüm ama şunu söylemek istiyorum: Bu, hem Türkiye hem de Romanya için son derece önemli bir maç. Türkiye'de yaşıyorum, bu ülkeyi seviyorum ve onlar için bu maç çok büyük önem taşıyor. Mircea Lucescu için de aynı derecede önemli. Onu seviyorum. Annemle babam arasında, Türkiye ile Romanya arasında seçim yapamam. Her iki takıma da başarılar diliyorum ama burada yaşıyorum, o yüzden "Hadi Türkiye!" diyorum. Her halükarda, sonuç ne olursa olsun tam anlamıyla mutlu olamam. Türkiye'yi seviyorum, Mircea Lucescu'yu seviyorum ve ona büyük saygı duyuyorum. Rumenler, sizler benim kardeşlerimsiniz."

"HERKES ARDA, KENAN, HAKAN DİYOR AMA UĞURCAN!"

"Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var. Kalecisi Uğurcan Çakır son derece yetenekli, Liverpool karşısında inanılmaz bir maç çıkardı. Herkesin Arda Güler, Kenan Yıldız veya Hakan Çalhanoğlu'ndan bahsetmemizi beklediğini biliyorum. Bu yüzden onu seçmem şaşırtıcı gelebilir. Ama ben bu Uğurcan'dan bahsetmeyi seviyorum, çünkü o bunu hak ediyor. Elbette Arda Güler fantastik bir yeteneğe sahip ve İspanya'da muhteşem goller attı. Milli takımda da çok iyi performanslar sergilemesini umuyorum, çünkü benim açımdan bakıldığında, bazen Real Madrid'de milli takımda olduğundan daha iyi oynadı."

"MAÇ 0-0 VEYA 1-1 BİTMEZ!"

"Kapalı bir maç olacağını sanmıyorum. Türk taraftarlar her iki takımı da hücum futbolu oynamaya itecek. 0-0 ya da 1-1 olmayacağından eminim. Futbol 90 dakika sürer, kazanabilir ya da kaybedebilirsin, ama en önemlisi sahada her şeyini vermek. Maçın sonunda formun ıslaksa, görevini yerine getirmişsin demektir. Zayıf bir an her şeyi belirleyebilir. Tek bir hata, eleme ile elenme arasındaki farkı yaratabilir."

"BURASI TÜRK FUTBOLUNUN MEKKE'Sİ!"

"Maç Türkiye'de, benim için çok özel olan İnönü Stadyumu'nda, Beşiktaş'ın stadyumunda oynanacak. Bu benim için çok anlamlı. Bu stadyumu seçtiler ve atmosfer inanılmaz olacak. Tüm Rumenler İstanbul'da sıcak bir şekilde karşılanacak. Türkiye'de insanlar futbol için yaşıyor. Bu bir Dünya Kupası maçı ve ülken için oynadığında her şeyini verirsin. Güzel bir maç olacak: kazanırsan, bir sonraki tura geçersin. Kaybedersen, eve dönersin. Beşiktaş, böyle bir maç için en iyi yer; bu yüzden bu stadyumu seçtiler. Benim için burası Türkiye futbolunun Mekke'si. Her şey kırmızı ve beyaz olacak, göreceksiniz."

IANIS HAGI İÇİN KONUŞTU!

"Ianis Hagi'yi duydum, Alanya'da oynuyor ama maçlarını sürekli takip etmediğim için onu doğru bir şekilde değerlendiremiyorum. Babası olağanüstü bir oyuncuydu, gerçek bir simgeydi ve bence o da yetenekli."

LUCESCU'YA SEVGİSİNİ DUYURDU! "MIRCEA SENİ SEVİYORUM..."

"Muhtemelen Mircea Lucescu'yu stadyumda göreceğim ama antrenmanını bölmek istemiyorum. Maçlardan önce asla konuşmayız. Böylesi daha iyi, onu rahatsız etmek istemiyorum. Mister Lucescu, sana söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ne yapman gerektiğini çok iyi biliyorsun. Yıllardır bir profesyonelsin. Sana dünyadaki tüm iyilikleri diliyorum. Mircea, seni seviyorum, 'koç', sonsuza kadar!"