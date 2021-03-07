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Pastalar bu kez damağa değil göze hitap etti! Türkiye'nin en güçlü kadınları sanat eserine dönüştü

Betül Songur Betül Songur 07.03.2021 16:38 | Son Güncelleme:
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Pastalar bu kez damağa değil göze hitap etti! Türkiye'nin en güçlü kadınları sanat eserine dönüştü

Tarihteki güçlü Türk kadınlarını pastalarla yeniden canlandıran kadın aşçılar, birbirinden başarılı sonuçlara imza attı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladıkları pastalarla damaktan çok göze hitap ettiler.

Sakarya Aşçılar ve Pastacılar Derneği’nin kadın aşçıları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladıkları projeyle tarihteki güçlü Türk kadınlarını pastalarla canlandırdı. Farkındalık oluşturmak için düşünülen projede dünyadaki ilk kadın savaş uçağı pilotu Sabiha Gökçen, Kurtuluş Savaşı kahramanı Fatma Seher Erden (Kara Fatma), Nene Hatun, Halide Edip Adıvar gibi kahraman kadınlar, pasta olarak sanat eserine dönüştü. Kadınlar yaptıkları pastalarla da kadına yönelik şiddete dikkat çekti.

SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜLER

Sakarya Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı ve Türkiye Aşçılar Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Hatice Akman, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü için farkındalık oluşturmak amacıyla bir proje düşündük. Projemizde butik pastacılarımız kahraman kadınlarımızı pasta olarak bir sanat eseri yaptı. Projemizde çok farklı kahramanları çalıştık. 15 günlük sıkı çalışmanın ardından projemizi bitirdik. 8 Mart’ta yayınlanacak projemiz. Daha yayınlanmadan çok güzel tepkiler ve yorumlar alıyoruz. Güzel bir proje oldu. Bundan sonrasında kadına şiddete ve cinayete hayır diyorum. Camiamızda kadın şeflerimizin daha ön planda olmasını ve destek almasını istiyorum” dedi.

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DHA

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