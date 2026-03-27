Pastane poğaçasının sırrı ortaya çıktı! Evde yapan aynı sonucu alıyor

Sıcacık bir poğaçanın fırından çıktığı an, mutfağa yayılan o tereyağı kokusu çoğu kişi için günün en keyifli anlarından biridir. Pastanelerde yediğimiz o yumuşacık, içi pamuk gibi dokulu poğaçaların evde yapılması ise sanıldığından çok daha mümkün. Doğru teknikler ve dengeli malzemelerle hazırlanan bu hamur, kısa sürede pastane lezzetini yakalamanızı sağlayacak. İşte detaylar.

Gökçen Kökden

Pastane poğaçasını farklı kılan en önemli unsur hamurun kıvamı ve mayalanma sürecidir. Ne fazla sert ne de ele yapışacak kadar yumuşak olan bir hamur, piştikten sonra ağızda dağılan o özel dokuyu oluşturur. Bu noktada yoğurma süresine özen göstermek ve hamurun elastik bir yapı kazanmasını sağlamak gerekir. Aynı şekilde mayalanma aşamasında acele edilmemesi, poğaçanın kabarması ve iç dokusunun yumuşak kalması açısından kritik rol oynar.

İç harç seçimi tamamen damak zevkine bağlıdır. Peynirli, zeytinli ya da patatesli alternatifler hazırlanabilir. Ancak özellikle peynir kullanıldığında tuz dengesine dikkat etmek gerekir. Hamurun lezzetini bastırmayan, dengeli bir iç harç ideal sonucu verir.

Şekil verme aşaması da en az diğer adımlar kadar önemlidir. Eşit büyüklükte parçalar koparıp yuvarlamak, hem görsel olarak daha estetik bir sonuç sağlar hem de tüm poğaçaların aynı sürede pişmesine yardımcı olur. Fırın öncesinde üzerine sürülen yumurta sarısı ise dış yüzeyin kızarıp parlak bir görünüm almasını sağlar.

Fırının önceden ısıtılmış olması, poğaçanın dışının hafif çıtır, içinin ise yumuşak kalmasını sağlar. Pişirme sırasında mutfağı saran koku, bu tarifin en keyifli anlarından biridir.

Pastane poğaçası için malzemeler

125 gram oda sıcaklığında tereyağı
1 su bardağı ılık süt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta (akı hamura, sarısı üzerine)
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
1 paket instant maya
3,5-4 su bardağı un
İç harcı için beyaz peynir ve maydanoz

Yapılışı

Ilık süt, şeker ve maya bir kapta karıştırılarak kısa süre bekletilir. Ardından tereyağı, sıvı yağ, yumurta akı ve tuz eklenir. Kontrollü şekilde un ilavesi yapılarak ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edilir. Hamur üzeri kapatılarak yaklaşık 40-45 dakika mayalanmaya bırakılır.

Mayalanan hamurdan parçalar koparılır, içine hazırlanan peynirli harç konularak kapatılır ve şekil verilir. Tepsiye dizilen poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürülür. İsteğe göre susam veya çörek otu eklenir.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika, üzeri kızarana kadar pişirilir. Fırından çıkan poğaçalar ilk sıcaklığını attıktan sonra servis edilir.

Doğru tekniklerle hazırlanan bu tarif, evde yapılan poğaçayı pastane lezzetine en yakın hale getirir. Kahvaltılarda ya da çay saatlerinde sofraya gelen bu yumuşacık poğaçalar, kısa sürede vazgeçilmez tariflerden biri haline gelir.

Anahtar Kelimeler:
poğaça tarif
