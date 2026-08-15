Pastaneden alınmış gibi görünüyor! 6 dakikada hazır, üstelik pişmiyor

Portakalın ferah ve hafif ekşi aroması ile çikolatanın yoğun tadını bir araya getiren tarifin en dikkat çekici yanı fırına ihtiyaç duyulmaması. Üstelik tarifte yumurta ya da yoğun krema da kullanılmıyor. Aktif hazırlık süresi yalnızca birkaç dakika olan tatlı, dinlendirildiğinde ipeksi ve pudingi andıran bir kıvama ulaşıyor.

FIRIN KULLANMADAN FRANSIZ USULÜ ÇİKOLATALI TATLI

Tarifin temelini portakal suyuyla ıslatılan kedidili bisküviler oluşturuyor. Üzerine ise süt, kakao, şeker ve nişastayla hazırlanan yoğun çikolatalı karışım dökülüyor. Sütlü ve bitter çikolatanın birlikte kullanılması sayesinde tatlının hem tatlı hem de yoğun kakao aromalı dengeli bir lezzete sahip olması amaçlanıyor.

MALZEMELER

2 adet portakalın taze sıkılmış suyu

100 gram kedidili bisküvi

50 gram toz şeker

40 gram kakao

30 gram mısır nişastası

400 ml süt

80 gram sütlü çikolata

50 gram bitter çikolata

ÖNCE KEDİDİLLERİNİ PORTAKAL SUYUYLA ISLATIN

Hazırlığa kedidili bisküvileri tatlının servis edileceği kabın tabanına yerleştirerek başlanıyor. Ardından taze sıkılmış portakal suyu bisküvilerin üzerine bolca gezdiriliyor.

Bisküvilerin portakal suyunu çekmesi için kısa süre beklemek önemli. Böylece kedidilleri yumuşayarak kek benzeri nemli bir tabana dönüşüyor ve üzerindeki yoğun çikolatalı katmanla farklı bir doku oluşturuyor.

ÇİKOLATALI KARIŞIMIN PÜF NOKTASI NİŞASTAYI İYİ ÇÖZDÜRMEK

Bir tencereye 400 ml süt, 50 gram şeker, 40 gram kakao ve 30 gram mısır nişastası alınıyor. Karışım orta ateşte sürekli çırpılarak pişiriliyor.

Bu aşamada nişastanın tamamen çözünmesi gerekiyor. Aksi halde tatlının içerisinde pütürlü bir yapı oluşabiliyor. Karışım kaynama noktasına yaklaştıkça koyulaşarak parlak ve pürüzsüz bir kıvam almaya başlıyor.

OCAKTAN ALDIKTAN SONRA ÇİKOLATALARI EKLEYİN

Kıvam alan karışım ocaktan alındıktan hemen sonra içerisine 80 gram sütlü çikolata ve 50 gram bitter çikolata ekleniyor.

Karışımın sahip olduğu sıcaklık çikolataların erimesi için yeterli oluyor. Çikolatalar tamamen eriyene ve parlak, homojen bir kıvam elde edilene kadar karıştırmaya devam ediliyor.

Hazırlanan sıcak çikolatalı karışım daha sonra portakal suyuyla ıslatılmış kedidili bisküvilerin üzerine dökülüyor.

Tatlı sıcak haldeyken puding kıvamında tüketilebiliyor. Ancak tarifin ideal dokusuna ve aromasına ulaşması için buzdolabında en az 1 saat dinlendirilmesi öneriliyor.

Bekleme süresi çikolatalı katmanın kıvam kazanmasını sağlarken portakal aromasının da çikolataya daha fazla geçmesine yardımcı oluyor. Böylece kısa bir aktif hazırlık süresiyle, fırın kullanmadan yoğun çikolata ve portakal aromalarının öne çıktığı bir tatlı hazırlanabiliyor.