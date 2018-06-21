Pastore, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedi

Talisca'nın takımdan ayrılmasıyla birlikte bu boşluğu önemli bir transferle doldurmak isteyen Beşiktaş, Paris Saint Germain'in Arjantinli yıldızı Javier Pastore'ye teklif götürdü. Beşiktaş'la birlikte West Ham United'ın da teklif yaptığı yıldız futbolcu, buna karşın 2 takımı da geri çevirdi. Hem Beşiktaş'tan hem de West Ham'dan yıllık maaş olarak oldukça yüksek bir teklif alan ancak kabul etmeyen Pastore'nin daha düşük ücretle Roma'ya transfer olacağı iddia edildi. Yıllık 6 milyon Euro kazanan ve vergi kesintilerinin ardından 4 milyon Euro'nun yanı sıra bonuslar kazanan Pastore, şu anda kazandığı miktarın daha altına Roma'ya imza atmaya hazırlanıyor. Arjantin'li oyuncunun hafta başına kadar sağlık kontrolünden geçerek imza atması bekleniyor.
Galatasaray'ın Arkadiusz Milik'in kiralanması konusunda Napoli ile anlaştığı iddia edildi!
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi belli oldu!
Beşiktaşlı Adriano'ya Getafe talip oldu
Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin Beşiktaş'ı doğruladı!
Halil Altıntop futbolu bıraktığını açıkladı
Aykut Kocaman'dan Konyaspor ve Göztepe'ye olumsuz yanıt
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena
Mersin İdmanyurdu, Bölgesel Amatör Lig'e düşürüldü
Inter ve Milan Yusuf Yazıcı için 15 milyon euroyu gözden çıkardı!
Damien Da Silva, Trabzonspor için geldi
Mertcan Çam'ı darp eden Emin Yetim yeniden başkan
Okuyucu Yorumları 1 yorum