Patates püresinden sıkıldınız mı? Lezzeti onu aratmayacak enfes garnitür tarifleri

Misafirlerinizi farklı garnitür tarifleriyle etkilemek istiyorsanız ancak nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, bu yazıya mutlaka göz atmalısınız. Bu lezzetli garnitürleri günlerde misafirlerinize sunduğunuzda sizden hemen tarifini isteyecekler! Yapımı oldukça basit ama lezzeti bir o kadar sıra dışı olan bu tarifleri mutlaka denemelisiniz. İşte birbirinden lezzetli üç farklı garnitür tarifi...

POLENTA TARİFİ

MALZEMELER

4 su bardağı su

1 su bardağı mısır irmiği

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz zerdeçal

75 gram tereyağı

100 gram rendelenmiş eski kaşar peyniri

HAZIRLANIŞI

Bir tencereye su, zerdeçal ve tuzu ekleyip kaynatın.

Su kaynayınca ocağın altını kısın ve mısır irmiğini ekleyin.

Tekrar kaynayana kadar karıştırın.

Kaynayınca ocağın altını kısın ve 25 dakika arada bir karıştırarak pişirin.

Daha sonra karışıma tereyağı ve kaşar peynirini de ekleyip, tencereyi 5 dakika daha ocakta tutun.

Yağlı kağıtla kapladığınız bir tabağa polentayı dökün ve iyice yayılmasını sağlayın.

Karışımın katılaşması için 15 dakika kadar bekleyin.

Kıvamı katılaştıktan sonra dilimler halinde kesip servis edebilirsiniz.

BUĞDAYLI GARNİTÜR TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı aşurelik buğday

2 adet salatalık

Közlenmiş kırmızı biber

Dereotu

Taze soğan

Süzme yoğurt

Sarımsak

Tuz

HAZIRLANIŞI

Buğdayı geceden yıkayın.

Üzerini aşacak kadar su doldurup bir taşım kaynatın.

Gece boyunca buğdayları suyun içerisinde bırakın.

Ertesi gün suyunu süzüp, tekrar üzerini aşacak kadar su doldurup iyice pişirin.

Salatalıkların kabuklarını soyup minik minik olacak şekilde doğrayın.

Közlenmiş biberleri, dereotunu ve taze soğanı da ince ince kıyın.

Suyunu süzülen ve soğuyan buğdayla birlikte malzemeleri bir kaba aktarın.

Süzme yoğurdu, sarımsağı ve tuzu da ekleyip iyice karıştırın.

Garnitürünüz hazır! Üzerini pul biber ve naneyle süsleyip servis edebilirsiniz.

GARNİTÜRLÜ KUSKUS SALATASI

MALZEMELER

1 su bardağı kuskus

Garnitür

Kornişon turşu

Mısır

Tuz

1,5 su bardağı yoğurt

4 yemek kaşığı mayonez

HAZIRLANIŞI