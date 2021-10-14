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Patates püresinden sıkıldınız mı? Lezzeti onu aratmayacak enfes garnitür tarifleri

14.10.2021 06:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Misafirlerinize harika bir yemek hazırladınız ancak garnitür olarak aklınıza sadece patates püresi mi geliyor? Bir değişiklik yapmak istiyorsanız, bu tarifler tam da size göre! Sizin için araştırdığımız üç enfes garnitür tarifiyle karşınızdayız. Gelin, birbirinden lezzetli o tariflere birlikte göz atalım.

Patates püresinden sıkıldınız mı? Lezzeti onu aratmayacak enfes garnitür tarifleri

Misafirlerinizi farklı garnitür tarifleriyle etkilemek istiyorsanız ancak nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, bu yazıya mutlaka göz atmalısınız. Bu lezzetli garnitürleri günlerde misafirlerinize sunduğunuzda sizden hemen tarifini isteyecekler! Yapımı oldukça basit ama lezzeti bir o kadar sıra dışı olan bu tarifleri mutlaka denemelisiniz. İşte birbirinden lezzetli üç farklı garnitür tarifi...

POLENTA TARİFİ

MALZEMELER

  • 4 su bardağı su

  • 1 su bardağı mısır irmiği

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı toz zerdeçal

  • 75 gram tereyağı

  • 100 gram rendelenmiş eski kaşar peyniri

HAZIRLANIŞI

  • Bir tencereye su, zerdeçal ve tuzu ekleyip kaynatın.

  • Su kaynayınca ocağın altını kısın ve mısır irmiğini ekleyin.

  • Tekrar kaynayana kadar karıştırın.

  • Kaynayınca ocağın altını kısın ve 25 dakika arada bir karıştırarak pişirin.

  • Daha sonra karışıma tereyağı ve kaşar peynirini de ekleyip, tencereyi 5 dakika daha ocakta tutun.

  • Yağlı kağıtla kapladığınız bir tabağa polentayı dökün ve iyice yayılmasını sağlayın.

  • Karışımın katılaşması için 15 dakika kadar bekleyin.

  • Kıvamı katılaştıktan sonra dilimler halinde kesip servis edebilirsiniz.

BUĞDAYLI GARNİTÜR TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 su bardağı aşurelik buğday

  • 2 adet salatalık

  • Közlenmiş kırmızı biber

  • Dereotu

  • Taze soğan

  • Süzme yoğurt

  • Sarımsak

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Buğdayı geceden yıkayın.

  • Üzerini aşacak kadar su doldurup bir taşım kaynatın.

  • Gece boyunca buğdayları suyun içerisinde bırakın.

  • Ertesi gün suyunu süzüp, tekrar üzerini aşacak kadar su doldurup iyice pişirin.

  • Salatalıkların kabuklarını soyup minik minik olacak şekilde doğrayın.

  • Közlenmiş biberleri, dereotunu ve taze soğanı da ince ince kıyın.

  • Suyunu süzülen ve soğuyan buğdayla birlikte malzemeleri bir kaba aktarın.

  • Süzme yoğurdu, sarımsağı ve tuzu da ekleyip iyice karıştırın.

  • Garnitürünüz hazır! Üzerini pul biber ve naneyle süsleyip servis edebilirsiniz.

GARNİTÜRLÜ KUSKUS SALATASI

MALZEMELER

  • 1 su bardağı kuskus

  • Garnitür

  • Kornişon turşu

  • Mısır

  • Tuz

  • 1,5 su bardağı yoğurt

  • 4 yemek kaşığı mayonez

HAZIRLANIŞI

  • Kuskusu haşlayıp suyunu süzün.

  • Kuskus soğuduktan sonra geniş bir kabın içerisine alın.

  • Ardından yoğurt ve mayonez hariç diğer malzemeleri de ekleyip iyice karıştırın.

  • Yoğurt ve mayonezi ayrı bir kabın içerisinde çırptıktan sonra salatanın üzerine dökün.

  • Salatanız hazır, afiyet olsun!
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