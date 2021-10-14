Patates püresinden sıkıldınız mı? Lezzeti onu aratmayacak enfes garnitür tarifleri

Misafirlerinizi farklı garnitür tarifleriyle etkilemek istiyorsanız ancak nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, bu yazıya mutlaka göz atmalısınız. Bu lezzetli garnitürleri günlerde misafirlerinize sunduğunuzda sizden hemen tarifini isteyecekler! Yapımı oldukça basit ama lezzeti bir o kadar sıra dışı olan bu tarifleri mutlaka denemelisiniz. İşte birbirinden lezzetli üç farklı garnitür tarifi...
MALZEMELER
4 su bardağı su
1 su bardağı mısır irmiği
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı toz zerdeçal
75 gram tereyağı
HAZIRLANIŞI
Bir tencereye su, zerdeçal ve tuzu ekleyip kaynatın.
Su kaynayınca ocağın altını kısın ve mısır irmiğini ekleyin.
Tekrar kaynayana kadar karıştırın.
Kaynayınca ocağın altını kısın ve 25 dakika arada bir karıştırarak pişirin.
Daha sonra karışıma tereyağı ve kaşar peynirini de ekleyip, tencereyi 5 dakika daha ocakta tutun.
Yağlı kağıtla kapladığınız bir tabağa polentayı dökün ve iyice yayılmasını sağlayın.
Karışımın katılaşması için 15 dakika kadar bekleyin.
MALZEMELER
2 su bardağı aşurelik buğday
2 adet salatalık
Közlenmiş kırmızı biber
Dereotu
Taze soğan
Süzme yoğurt
Sarımsak
HAZIRLANIŞI
Buğdayı geceden yıkayın.
Üzerini aşacak kadar su doldurup bir taşım kaynatın.
Gece boyunca buğdayları suyun içerisinde bırakın.
Ertesi gün suyunu süzüp, tekrar üzerini aşacak kadar su doldurup iyice pişirin.
Salatalıkların kabuklarını soyup minik minik olacak şekilde doğrayın.
Közlenmiş biberleri, dereotunu ve taze soğanı da ince ince kıyın.
Suyunu süzülen ve soğuyan buğdayla birlikte malzemeleri bir kaba aktarın.
Süzme yoğurdu, sarımsağı ve tuzu da ekleyip iyice karıştırın.
MALZEMELER
1 su bardağı kuskus
Garnitür
Kornişon turşu
Mısır
Tuz
1,5 su bardağı yoğurt
HAZIRLANIŞI
Kuskusu haşlayıp suyunu süzün.
Kuskus soğuduktan sonra geniş bir kabın içerisine alın.
Ardından yoğurt ve mayonez hariç diğer malzemeleri de ekleyip iyice karıştırın.
Yoğurt ve mayonezi ayrı bir kabın içerisinde çırptıktan sonra salatanın üzerine dökün.
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