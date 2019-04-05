YEMEK

Patatesle karıştırılıyor ama çok farklı! Saçlarınızı bu sebzenin suyuyla yıkarsanız..

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.04.2019 09:52 | Son Güncelleme

Toprak altında yetişen bu muazzam sebze, patatese benzeyen görüntüsüyle birçok kişiyi yanıltıyor. Yer elması, yüksek oranda vitamin ve mineral içerir. Eğri büğrü şekli onun hakkında pek iyi düşündürmese de aslında o bir sağlık bombası! :)

Patatesle karıştırılıyor ama çok farklı! Saçlarınızı bu sebzenin suyuyla yıkarsanız..

Yemeğini, salatasını, haşlamasını ve hatta cipsini bile yapmak mümkün yer elmasının. Mutfakta birçok farklı şekilde değerlendirebiliyor, yetmiyor bir de sağlığımız için bize destek veriyor. Eğer bu zamana kadar ona karşı mesafeli durduysanız, bahsedeceğimiz bu faydalar sayesinde en sevilenler listesine almanız an meselesi!

Demir ilacını rafa kaldırır

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İyi bir demir kaynağıdır. Bir porsiyon yer elması 13 mg demir içerir. Kansızlık sorunu yaşayanlara şiddetle tavsiye edilir.

Kolon kanserine karşı savaş verir

Yer elmasında inülin maddesi bulunur ve bu bileşen, vücudu birçok hastalığa karşı korur. İnülin bağırsak üzerinde etklidir ve özellikle kolon kanserine karşı vücudu korur.

Diyet listelerinize ekleyin!

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Kalori oranı son derece düşüktür. Tok tutma özelliği de bulunur. Salatasını ya da zeytinyağlı yemeğini diyet listenize dahil edebilirsiniz.

Kan şekerini dengede tutar

Kan şekerini doğal yollarla düşürmek için etkili bir besindir. İçindeki vitamin ve mineraller şeker hastalarına iyi gelir, ancak tüketmeden önce yine de doktorunuza danışmakta fayda var.

Beyin gelişimini destekler

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B vitamini yönünden güçlü olan yer elması, beyin sağlığını korumaya yardımcı olur. Sadece B değil, C vitamini açısından da güçlüdür. Böylelikle bağışıklık sistemini de korur.

Saçlarınızı bununla yıkamayı unutmayın!

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Haftada 2 kez saçlarınızı yer elması suyuyla yıkadığınızda parlak ve güçlü saçlara sahip olabilirsiniz. Ancak bunun için düzenli kullanım şart. 3 adet yer elmasını 2 litre suda haşlayın ve süzdüğünüz bu suyun soğumasını bekleyin. Saçınızı yıkadıktan sonra yer elması suyu ile son durulamayı yapın. Zaman içinde farkı siz de göreceksiniz.


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