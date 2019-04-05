Patatesle karıştırılıyor ama çok farklı! Saçlarınızı bu sebzenin suyuyla yıkarsanız..

Yemeğini, salatasını, haşlamasını ve hatta cipsini bile yapmak mümkün yer elmasının. Mutfakta birçok farklı şekilde değerlendirebiliyor, yetmiyor bir de sağlığımız için bize destek veriyor. Eğer bu zamana kadar ona karşı mesafeli durduysanız, bahsedeceğimiz bu faydalar sayesinde en sevilenler listesine almanız an meselesi!

Demir ilacını rafa kaldırır



İyi bir demir kaynağıdır. Bir porsiyon yer elması 13 mg demir içerir. Kansızlık sorunu yaşayanlara şiddetle tavsiye edilir.

Kolon kanserine karşı savaş verir

Yer elmasında inülin maddesi bulunur ve bu bileşen, vücudu birçok hastalığa karşı korur. İnülin bağırsak üzerinde etklidir ve özellikle kolon kanserine karşı vücudu korur.

Diyet listelerinize ekleyin!



Kalori oranı son derece düşüktür. Tok tutma özelliği de bulunur. Salatasını ya da zeytinyağlı yemeğini diyet listenize dahil edebilirsiniz.

Kan şekerini dengede tutar

Kan şekerini doğal yollarla düşürmek için etkili bir besindir. İçindeki vitamin ve mineraller şeker hastalarına iyi gelir, ancak tüketmeden önce yine de doktorunuza danışmakta fayda var.

Beyin gelişimini destekler



B vitamini yönünden güçlü olan yer elması, beyin sağlığını korumaya yardımcı olur. Sadece B değil, C vitamini açısından da güçlüdür. Böylelikle bağışıklık sistemini de korur.