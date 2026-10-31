Patateslerin 6 ay boyunca filizlenmesini önleyen yöntem açıklandı

Mutfakların vazgeçilmez ürünlerinden biri olan patates; kızartmadan püreye, fırın yemeklerinden sulu yemeklere kadar pek çok tarifte kullanılıyor. Ancak yanlış koşullarda saklandığında kısa sürede filizlenebilir, yumuşayabilir ve bozulabilir.

Bir İngiliz perakende zincirinin paylaştığı bilgilere göre patateslerin uzun süre dayanabilmesi için dört temel koşula dikkat edilmesi gerekir. Patateslerin serin, karanlık, kuru ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edilmesi büyük önem taşır.

Bu koşulların sağlanması halinde patateslerin, satın alındıkları ilk günkü tazeliğine yakın şekilde 6 aya kadar saklanabileceği belirtildi.

PATATESLERİ SOĞANDAN UZAK TUTUN

Patateslerin saklanmasında yapılan en yaygın hatalardan biri, onları soğanlarla aynı yerde muhafaza etmek.

Soğanların yaydığı etilen gazı, bazı sebze ve meyvelerin olgunlaşma sürecini hızlandırabilir. Bu nedenle patateslerin soğanlarla aynı kapta veya yan yana saklanmaması, daha uzun süre dayanabilmeleri açısından önem taşır.

PATATESLERİN FİLİZLENMESİNİ ÖNLEYEN 6 AYLIK SAKLAMA YÖNTEMİ

Şirketin önerdiği yöntemlerden biri olan kürleme işlemi, uygun koşullar sağlandığında patateslerin saklama ömrünü 6 aya kadar uzatabilir.

Bu yöntemi uygulamak için öncelikle doğru patatesleri seçmek gerekir. Kalın kabuklu ve dolgun patatesler tercih edilmeli. Ancak üzerinde büyük kesikler, ezikler, yumuşak bölgeler, küf veya kürek gibi aletlerden kaynaklanan hasarlar bulunmamalı.

Ardından patateslerin üzerindeki toprak temizlenmeli. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı var: Patatesler yıkanmamalı.

Çünkü yıkama işlemi patateslerin nemlenmesine neden olarak bozulma riskini artırabilir. Bunun yerine üzerlerindeki toprak, kuru bir fırça yardımıyla nazikçe temizlenmeli.

Temizlenen patatesler, birbirlerine temas etmeyecek şekilde gazete kağıdı üzerine yerleştirilmeli. Hava dolaşımının sağlanması için aralarında boşluk bırakılması gerekir.

Patatesler bu şekilde karanlık bir ortamda birkaç hafta bekletilmeli. Bu süreçte kabuklarının dayanıklılığının artması ve saklamaya daha uygun hale gelmesi hedeflenir.

İşlemin ardından patatesler, 10 derecenin altındaki serin, kuru ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edilmeli. Birkaç haftada bir kontrol edilerek filizlenen veya bozulmaya başlayan patatesler diğerlerinden ayrılmalı.

PATATESİN BOZULDUĞUNU GÖSTEREN 3 ÖNEMLİ İŞARET

Patatesleri uzun süre saklamak kadar, bozulma belirtilerini doğru tanımak da önemli. İşte tüketmeden önce dikkat edilmesi gereken üç işaret:

1. Yeşillenmeye başlaması

Patatesler ışığa maruz kaldığında yeşil renge dönüşebiliyor. Bu renk değişimi, patateste solanin gibi doğal glikoalkaloitlerin artabileceğine işaret ediyor.

Yeşil bölgelerin bulunduğu patateslerin tüketilmesi risk oluşturabilir. Yeşillenme belirginse veya patatesin büyük bölümü yeşile dönmüşse tüketilmemesi gerekiyor. Yeşil kısımları kesmek her durumda güvenliği garanti etmiyor.

2. Yumuşaması ve nemlenmesi

Patatesin kabuğunun buruşması, dokusunun aşırı yumuşaması, ezildiğinde kolayca dağılması veya nemli bir görünüm alması bozulma belirtisi olabilir.

Bu tür patateslerin tüketilmemesi ve atılması önerildi.

3. Kötü koku yayması

Taze patatesler genellikle toprağı andıran hafif bir kokuya sahip olur. Ancak bozulmaya başlayan patateslerde küflü, ağır ve rahatsız edici bir koku ortaya çıkabilir.

Patatesten alışılmadık ve kötü bir koku geliyorsa tüketilmemeli.