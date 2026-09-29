Patateslerin kararmasını önleyen yöntem: Birkaç damlası yetiyor

Patates; haşlamadan kızartmaya, yemekten çorbaya kadar mutfakta en sık kullanılan besinlerden biri. Ancak önceden soyulup doğrandığında havayla temas eden yüzeyi kısa sürede kararmaya başlayabiliyor.

Özellikle yemek planının son anda değişmesi ve doğranmış patateslerin bekletilmesi gerektiğinde bu durum can sıkıcı hale gelebiliyor. Ancak basit bir mutfak yöntemiyle patateslerin rengini ve dokusunu korumak mümkün.

DOĞRANMIŞ PATATES SAKLAMA YÖNTEMİ

Aşçı Conchita Polo'nun önerdiği yöntemin ilk adımı oldukça basit: Doğranmış patatesleri derin bir kaba veya kapaklı bir saklama kabına almak.

Ardından patateslerin tamamını örtecek kadar soğuk su eklemek gerekiyor. Su, patateslerin havayla doğrudan temasını keserek oksidasyonun yavaşlamasına yardımcı oluyor.

Hazırlanan kabın üzeri kapatıldıktan sonra buzdolabına kaldırılması öneriliyor. Böylece patatesler birkaç saat boyunca rengini ve dokusunu koruyabiliyor.

BİRKAÇ DAMLA LİMON DAMLATIN

Patatesleri daha iyi korumak için yönteme küçük bir dokunuş daha eklenebiliyor. Bunun için suyun içerisine birkaç damla taze limon suyu ilave ediliyor.

Limonun asidik yapısının oksidasyon sürecini yavaşlatmaya yardımcı olduğu belirtiliyor. Böylece doğranmış patateslerin ertesi güne kadar daha taze görünmesi amaçlanıyor.

ERTESİ GÜN DOĞRUDAN PİŞİRİLEBİLİR

Limon suyu eklenmiş soğuk suyun içerisinde ve buzdolabında bekletilen patateslerin ertesi gün pişirmeye hazır hale getirilebileceği belirtiliyor.

Bu yöntem özellikle yemek hazırlığını önceden yapmak isteyenler için pratik bir çözüm sunuyor. Patatesleri önceden doğrayarak buzdolabında muhafaza etmek, son dakika plan değişikliklerinde de gıdanın çöpe gitmesini önlemeye yardımcı olabilir.

Ancak pişirmeden önce patateslerin sudan çıkarılıp iyice süzülmesi ve özellikle kızartılacaksa yüzeyindeki fazla nemin kurulanması gerekir.