YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Patateslerin kararmasını önleyen yöntem: Birkaç damlası yetiyor

Soyup doğradığınız patatesleri hemen pişiremiyorsanız kararmalarını önlemek için basit bir yöntem uygulayabilirsiniz. Zaragoza'da yaşayan aşçı Conchita Polo, doğranmış patatesleri ertesi güne kadar taze tutmanın püf noktasını paylaştı.

Patateslerin kararmasını önleyen yöntem: Birkaç damlası yetiyor
Nilgün Arabacı

Patates; haşlamadan kızartmaya, yemekten çorbaya kadar mutfakta en sık kullanılan besinlerden biri. Ancak önceden soyulup doğrandığında havayla temas eden yüzeyi kısa sürede kararmaya başlayabiliyor.

Özellikle yemek planının son anda değişmesi ve doğranmış patateslerin bekletilmesi gerektiğinde bu durum can sıkıcı hale gelebiliyor. Ancak basit bir mutfak yöntemiyle patateslerin rengini ve dokusunu korumak mümkün.

DOĞRANMIŞ PATATES SAKLAMA YÖNTEMİ

Aşçı Conchita Polo'nun önerdiği yöntemin ilk adımı oldukça basit: Doğranmış patatesleri derin bir kaba veya kapaklı bir saklama kabına almak.

Ardından patateslerin tamamını örtecek kadar soğuk su eklemek gerekiyor. Su, patateslerin havayla doğrudan temasını keserek oksidasyonun yavaşlamasına yardımcı oluyor.

Hazırlanan kabın üzeri kapatıldıktan sonra buzdolabına kaldırılması öneriliyor. Böylece patatesler birkaç saat boyunca rengini ve dokusunu koruyabiliyor.

BİRKAÇ DAMLA LİMON DAMLATIN

Patatesleri daha iyi korumak için yönteme küçük bir dokunuş daha eklenebiliyor. Bunun için suyun içerisine birkaç damla taze limon suyu ilave ediliyor.

Limonun asidik yapısının oksidasyon sürecini yavaşlatmaya yardımcı olduğu belirtiliyor. Böylece doğranmış patateslerin ertesi güne kadar daha taze görünmesi amaçlanıyor.

ERTESİ GÜN DOĞRUDAN PİŞİRİLEBİLİR

Limon suyu eklenmiş soğuk suyun içerisinde ve buzdolabında bekletilen patateslerin ertesi gün pişirmeye hazır hale getirilebileceği belirtiliyor.

Bu yöntem özellikle yemek hazırlığını önceden yapmak isteyenler için pratik bir çözüm sunuyor. Patatesleri önceden doğrayarak buzdolabında muhafaza etmek, son dakika plan değişikliklerinde de gıdanın çöpe gitmesini önlemeye yardımcı olabilir.

Ancak pişirmeden önce patateslerin sudan çıkarılıp iyice süzülmesi ve özellikle kızartılacaksa yüzeyindeki fazla nemin kurulanması gerekir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şeflerin çikolatalı tatlılar için kullandığı sır malzemeŞeflerin çikolatalı tatlılar için kullandığı sır malzeme
'Baklavaki' ismine kızdı, dünyanın en büyük baklavasını yaptı'Baklavaki' ismine kızdı, dünyanın en büyük baklavasını yaptı

Anahtar Kelimeler:
patates
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yahşihan Belediyesi'nin eski AK Parti ve MHP'li başkanları tutuklandı

Yahşihan Belediyesi'nin eski AK Parti ve MHP'li başkanları tutuklandı

Yemen'de savaş alarmı! Seferberlik ilan edildi, çatışmalar şiddetlendi

Yemen'de savaş alarmı! Seferberlik ilan edildi, çatışmalar şiddetlendi

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Podyumda şov yaptı! Bakana bir daha baktırdı! ''Bambaşka bir seviye''

Podyumda şov yaptı! Bakana bir daha baktırdı! ''Bambaşka bir seviye''

'İletişim kanallarım açıktır' deyip yorumlara kapattı

'İletişim kanallarım açıktır' deyip yorumlara kapattı

Ev alıp satacaklar dikkat! 1 Aralık'tan itibaren tamamen zorunlu oluyor

Ev alıp satacaklar dikkat! 1 Aralık'tan itibaren tamamen zorunlu oluyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.