Şeflerin çikolatalı tatlılar için kullandığı sır malzeme ortaya çıktı

Çikolata tek başına bile zengin, yoğun ve kendine özgü bir tada sahip. Ancak mutfakta kullanılan basit bir malzeme, çikolatanın aromasını daha belirgin hale getirerek tatlılara çok daha derin bir lezzet kazandırabiliyor. Üstelik bunun için ekstra şeker veya farklı bir aroma verici kullanmaya gerek yok. Bu malzeme kahve.

Özellikle hazır espresso tozu veya sade kahve, çikolatalı keklerden kurabiyelere kadar birçok tarifte çikolatanın daha yoğun hissedilmesini sağlayabiliyor.

ÇİKOLATALI TATLILARA KAHVE EKLEYİN

Kahvenin güçlü kavruk aromaları ve karamelimsi notaları, çikolatanın kendine özgü meyvemsi ve kakao aromalarını öne çıkarıyor. Böylece tatlının kahve tadının baskın olduğu bir ürüne dönüşmesi gerekmeksizin çikolatanın lezzeti daha kompleks hale geliyor.

Tıpkı tuzun yiyeceklerin kendi aromasını belirginleştirmesi gibi kahve de çikolatanın karakteristik lezzetini güçlendirebiliyor.

Pastacılar bu nedenle pek çok çikolatalı tatlı tarifinde hazır espresso tozu veya sade kahve kullanıyor.

ÇİKOLATA VE KAHVENİN ORTAK NOKTASI

Kahve ve çikolatanın birbiriyle bu kadar iyi uyum sağlamasının nedenlerinden biri, her ikisinin de pirazin adı verilen kimyasal bileşikleri içermesi.

Bu bileşikler, yiyeceklerde kavrulmuş, fındıksı ve kakao benzeri aroma ve tatların oluşmasında rol oynuyor. Kahve ve kakao çekirdekleri kavrulurken gerçekleşen Maillard reaksiyonları sırasında çok sayıda yeni aroma bileşiği ortaya çıkıyor.

Çikolatanın kendine özgü kokusunun oluşmasında da farklı pirazin türleri rol oynuyor. Bazıları kakao aromasını çağrıştırırken bazıları topraksı, küfümsü veya yanık kokular oluşturabiliyor.

Kahve ve çikolata ayrıca metilbutanal ve metilpropanal gibi bazı önemli aroma bileşiklerini de paylaşıyor. Bu ortak bileşikler, iki malzemenin neden birbirinin aromasını tamamladığını açıklamaya yardımcı oluyor.

ÇİKOLATALI TATLIYA NE KADAR KAHVE EKLENİR?

Kahvenin burada temel amacı tatlıya belirgin bir kahve aroması vermek değil, çikolatanın tadını daha güçlü hale getirmek.

Bu nedenle küçük miktarlar yeterli olabiliyor. Çikolatalı tariflerde yaklaşık çeyrek ila yarım çay kaşığı hazır espresso tozu kullanılabileceği belirtiliyor.

Bir diğer yöntem ise tarifte kullanılan sıvının bir bölümünü demlenmiş kahveyle değiştirmek.

Kullanılan miktara bağlı olarak tatlıda belirgin bir kahve aroması oluşmayabilir. Bunun yerine çikolatanın tadı daha yoğun, derin ve zengin hale gelir.

Bir sonraki çikolatalı kek veya tatlı tarifinizde daha güçlü bir çikolata aroması elde etmek istiyorsanız, mutfaktaki kahve kavanozundan küçük bir miktar kullanmak yeterli olabilir.