YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Patlamada hayatını kaybeden madenci, ismini 5 yıl önce doğan oğluna vermiş

Patlamada hayatını kaybeden madenci, ismini 5 yıl önce doğan oğluna vermiş

18.10.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren Deniz Baykal'ın babası Halil İbrahim Baykal: - "Çocuğuna kendi adını koydu. Kalbinde böyle bir şey varmış demek ki Allah'ın takdiri"

ÖMER ÜRER / EMRE AYVAZ - Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Deniz Baykal'ın ismi, adını verdiği 5 yaşındaki oğlunda yaşıyor.

Amasra'da yaşayan Deniz Baykal, yaklaşık 14 yıl önce maden ocağında çalışmaya başladı.

İlk çocuğu Melek Nur'u 10 yıl önce kucağına alan Baykal, 5 yıl önce dünyaya gelen oğluna kendi ismini verdi. Baykal, küçük kızı Hüma Nur ile 3,5 yıl önce üçüncü kez baba olma sevinci yaşadı.

Amasra'daki maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen patlamada 38 yaşında hayatını kaybeden Deniz Baykal'ın ismi, 5 yaşındaki oğlu Deniz'de yaşıyor.

- "Çocuklarına son nefesime kadar bakacağım"

Kurucaşile ilçesine bağlı Hacıköy'de yaşayan baba Halil İbrahim Baykal, AA muhabirine, patlama olduğunu duyar duymaz maden ocağına gittiğini söyledi.

Bölgeye ulaştığında kendisine, oğlunun maden ocağındaki işçileri çıkarmaya yardım ettiğinin söylendiğini belirten Baykal, "Ama oğlum hastanede, morgdaymış." dedi.

Baykal, olayın ilk yaşandığı andan itibaren yetkililerin kendilerini yalnız bırakmadığını kaydetti.

Oğlunun maden ocağında yıllardır kazmacı olarak çalıştığını ifade eden Baykal, "Hiçbir zaman yerini değiştirmedi. 'Ben ekmeğimi helal kazanırım.' derdi. Ben çocuklarıma bir lokma haram yedirmedim, o da yedirmedi. Bana köyde hep yardımcı olurdu." diye konuştu.

Baykal, oğlunun çocuklarına düşkün olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çocuğuna kendi adını koydu. Kalbinde böyle bir şey varmış demek ki Allah'ın takdiri. Çocuklarına son nefesime kadar bakacağım. Amcaları da dahil son nefesimize kadar onlara iyi şekilde bakacağız."

Adem ve Hüseyin adında iki oğlunun daha bulunduğunu, İstanbul Teknik Üniversitesinde çalışan oğlu Hüseyin'in kadrosunun Bartın'a aldırılmasını istediğini, bu konuda yetkililerden yardım beklediğini belirten Baykal, "Çünkü benim gücüm yok, o yanımda olsun." dedi.

- "Ölüm haberini alana kadar umudumuzu koruduk"

İstanbul'da ikamet eden ağabey Adem Baykal da patlamanın ardından hemen Bartın'a geldiklerini söyledi.

Kardeşlerinin ölüm haberini alana kadar umutlarını koruduklarını dile getiren Baykal, "Bu durumu kardeşime asla konduramıyordum. Ölüm haberi verildiğinde yıkıldık." ifadesini kullandı.

Baykal, kardeşiyle en son geçen hafta telefonla görüntülü görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Patlamanın olduğu akşam da köyümüze gelecekti." dedi.

Kardeşinin oğluna kendi ismini vermesine değinen Baykal, "Kardeşim tehlikeli işte çalışıyordu. 'Benim ismim yaşasın.' diye oğluna ismini verdiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, hayatını kaybeden madencilerin ailelerini ziyaret ettiİçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, hayatını kaybeden madencilerin ailelerini ziyaret etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper LigiTürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan baba, evladının akıbetini öğrenmek istiyorKızı terör örgütü tarafından kaçırılan baba, evladının akıbetini öğrenmek istiyor
Anahtar Kelimeler:
Madenci Bartın Amasra Deniz Baykal

Bartın Namaz Vakitleri 18 Ekim Salı

İmsak
05:33
Sabah
06:59
Öğle
12:41
İkindi
15:42
Akşam
18:13
Yatsı
19:33
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.